التعليم: إتاحة نظام "التحسين" لطلاب الإعدادية الحاصلين على الشهادة العام الماضي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة نظام التحسين لطلاب الشهادة الإعدادية العام الماضي.

أرسلت المديريات التعليمية، خطاباً للإدارات التعليمية، بتوجيه جميع المدارس الاعدادية بتجميع الطلبات المقدمة من طلاب الصف الثالث الاعدادي الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة العام الماضى ويرغبون في دخول الامتحان للشهادة العامة هذا العام نظام تحسين المجموع.

وطالبت المديريات التعليمية إعداد كشف موقع من المختصين بالمدرسة ومعتمد من مدير المدرسة ومختوم وتسلم الكشوف مجمعة من خلال المدارس مرفق بها الأوراق التالية: إفادة الحصول على الشهادة الاعدادية وخطاب بأن الطالب لم ينسق هذا العام وصورة من شهادة الميلاد المميكنة" لإدارة الاحصاء بالمديرية لتسجيلهم على الموقع.

وشددت المديريات التعليمية، على سرعة الانتهاء تجهيز الكشوف حتى يتمكن الطالب من تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بدخول الامتحان قبل غلق الموقع ولن تقبل أي طلبات من أولياء الامور .

ووجهت المديريات التعليمية، الإدارات، بإضافة طلاب المنازل على موقع المدرسة بعد التحقق من انطباق الشروط بمعرفة المختصين بالمدرسة وتحت مسئولية مدير المدرسة ويتم ادراجهم بكشوف 12 د قبل الاعتماد.