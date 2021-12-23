/667783/طليقة-خالد-عليش-تفتح-النيران-عليه-بيستغل-اسمي-وبنتي-عشان-التريند

وجهت الفنانة ميما الشامي، طليقة المذيع المعروف خالد عليش، رسالة قاسية للأخير، بعد نشره صورة تجمعه بابنتهما، مشيرا إلى فقدانه لرؤيتها، مما نال استعطاف عدد كبير من الجمهور ووقع السخط على والدة ابنته “ميما الشامي”.

دوت الخليج يرصد رسالة ميما الشامي لـ خالد عليش

وكتب خالد عليش عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “في موقف حصل في اخر ٢٠١٥ عمري ما انساه كنت راكن عربيتي في مكان وكنت داخل مستشفي بخلص فيها ورق في مصر الجديدة خرجت لقيت الونش شال العربية وداها مكان تاني ودمر الكبوت من اودام وحك العربية من معظم الاماكن كنت راجع البيت مش طايق نفسي حرفيا بس اول ما فتحت باب الشقة ميما بصلتي وهي صغنونة كده وابتسمتلي اول ابتسامة مباشرة ليا ف ضحكتلها انا كمان ونسيت كل اللي مضايقني اكتر حاجة مفتقدها هي الابتسامة البريئة ديه وحضنها الدافي بصوابعها الصغنونة قبل النوم بنا يجمعني بيكي علي خير دايما ويوفقني في اي قرار يخصك”.

طليقة خالد عليش تتهمه باستغلال ابنته

أثارت تعليقات الجمهور على خالد عليش، غضب طليقته، فكتبت عبر خاصية “ستوري”: “للأسف بيتم استغلالي واستغلال اسم بنتي في حروب وتريندات ملناش دعوة بيها، وكنت ماسكة نفسي عن الرد على اللي بيحصل ده”.

وتابعت: “بعد الطلاق الرسمي اتفقنا على رؤية البنت وكان بيشوفها بانتظام وبشهادة كل الناس وبشهادة المدرسة وفجأة في عيد ميلاد البنت عرفت ان في قضية مرفوعة من شهر 12 ومكنش معايا أي محامي لأني تنازلت عن كل القواضي مقابل قضية جنائية كان رفعها عليا”.

وأضافت: “الأمور وصلت لأنه بيتكلم مع أمهات أصحاب ميما في المدرسة وبلاقي ناس قاعدة بتتكلم معايا وعليى بنتي في أدق التفاصيل وأتمنى عدم الضغط عليا بسبب الصور في أي حاجة تخص ميما عشان بلاش اضطر أرد”.

زواج خالد عليش للمرة الثانية

وكان الفنان والمذيع خالد عليش، احتفل بعقد قرانه وزواجه من المذيعة ميرهان عمرو، وسط حضور عائلة كل منهما والأصدقاء المقربين، حيث نشرت ميرهان، صورة لهما من الزفاف، اليوم الجمعة، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "بكل فخر أعلن نفسى زوجة السيد عليش".