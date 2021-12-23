/667784/كيف-تناول-مجلس-الشيوخ-ظاهرة-التغير-المناخي

تعتبر ظاهرة التغير المناخي تعتبر مـن أهـم المشكلات البيئية الناتجة عن تزايد الأنشطة البشرية، وزيادة معدلات استهلاك مصادر الطاقة غير المتجددة، لذلك يضع المجتمع الدولي هذه القضية علي رأس أولوياته؛ لما تمثله من خطر داهم علي السلم والأمن الدولييين.

دوت الخليج

وناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، الإثنين الماضي، أول طلب مناقشة عامة " حول تأثير التغيرات المناخية علي مصر، و تحركات الحكومة العاجلة ، لمواجهة هذه التغيرات، ومستقبل مدينة الإسكندرية الساحلية، في ضوء ما تردد أنها يمكن أن تختفي .

مناقشة تحركات الحكومة لمواجهة تأثير تغيرات المناخ علي مصر

الطلب المقدم جاء من نائبى دمياط في مجلس الشيوخ المهندس وليد التمامى و محمد أبو حجازى، قبل أيام قليلة، هو "الأول "في ملف مهم و هو تأثير تغيرات المناخ على مصر و مصير مدينة الاسكندرية، و يأتي في ضوء اهتمام القيادة السياسية بالملف، و تنظيم مصر مؤتمر المناخ العام المقبل في شرم الشيخ .

و قال النائب وليد التمامي، أنه تقدم بطلب المناقشة هو و زميله النائب محمد أبو حجازي، و تم التوافق علي أنه سيتحدث، و يعرض محتوي الطلب.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه طلب المناقشة يهدف إلي معرفة سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة في هذا الخصوص وفقاً للمعايير المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

عبدالخالق عياد: تغير المناخ أصبح أزمة عالمية تستوجب الاستعداد الكامل لها

أكد المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن مناقشة سياسة الحكومة في شأن مواجهة ظاهرة تغير المناخ جاء في وقته، لأن قضية تغير المناخ أصبحت أزمة تستوجب الاستعداد الكامل لها.

وقال عياد: تغير المناخ أصبح قضية تهدد كوكب الأرض، موضحا أن الأزمة لا تقف عند مشاكل المياه والهواء فقط، وإنما هناك خطر كبير على كوكب الأرض.

وأشاد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، بالجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون مصر مكانا لعقد قمة المناخ 2022 في الوقت الذي يصارع فيه العالم كله ويسابق الزمن للوصول إلى "زيرو كربون" في 2050.

وتابع عبد الخالق عياد: إذا كان في أيدينا شيئا نفعله، فيجب أن نوجه جهودنا لرفع كفاءة توليد الكهرباء في المحطات الموجودة حاليا، لافتا إلى أن بعضها ما زال يعمل بكفاءة 25% فقط.

وشدد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، علي أهمية تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في توليد الكهرباء باستخدام السولاء والغاز، مؤكدا أن رفع الكفاءة يعمل على تقليل تكلفة الطاقة من ناحية والحد من التلوث.

بهاء أبو شقة: التغيرات المناخية تؤرق العالم أجمع

أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن ظاهرة تغير المناخ ، تشكل كارثه وأزمة خطيرة لابد أن تعالج من خلال فن إدارة الأزمات، وان تقديرها وتقييمها ومعالجتها أمور في غاية الخطوره لانها ليست ظاهره محلية بل ظاهرة عالمية باتت تؤرق وتفزع العالم .

محمد السباعي: التغيرات المناخية ستؤثر علي الأمن الغذائي

قال النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، أننا ندرك ما يعانيه العالم من الآثار المترتبة علي التغيرات المناخية وعلي أساسه ماذا تقدم الدولة من خطط واستراتيحيات لتحقيق الأمن الغذائي الذي سيتأثر بالتغيرات المناخية

وتساءل السباعي، عن خطط وإجراءات الدولة بشأن الحفاظ علي السواحل الشمالية المصرية؟، وكذلك عن الإجراءات المتبعة لاستضافة مصر لقمة المناخ 2022 والتي تعد قة مهمة ومؤثرة.

قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأمم المتحدة أكدت أن التمتع ببيئة نظيفة وصحية ومستدامة يعتبر حقا من حقوق الإنسان. وأضاف فريد في كلمة له خلال اجلسة العامة، أن التغيرات المناخية تعد أزمة حقيقية تؤثر علي منطومة حقوق الإنسان، كما أن هناك مشكلة أخري وهي تسييس الظاهرة من خلال إعطاء وعود بالتزامات حقيقية لتنفيذها لتحسين حياة الناس، لافتا أن تم مناقشة مصير الطاقة المتجددة.

تابع وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ: علينا أن نتذكر أن حماية المناخ يجب أن يتم التعامل معها في إطار تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا علي ضرورة أن تتحمل الدول المختلفة نصيبها من المسئولية لانه من غير المقبول أن تكون هناك دولة واحدة تتسبب في إنبعاثات تساوي مجموع الإنبعاثات التي تصدرها الدول المتقدمة جميعها وهي دولة الصين.

وتساءل فريد، عن استراتيجية الحكومة فيما يتعلق بمصادر الطاقة، الجهد الحكومي حول التكيف مع التغريات المناخية.

حسام الخولي: التغير المناخي ظاهرة عالمية ولا تستطيع دولة بمفردها السيطرة عليها

قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغيير المناخ، مهم لتوعية المواطنين فى مصر بقضية تغيير المناخ، موضحا أنها قضية عالمية ولا تستطيع دولة بمفردها التحكم فى هذه الظاهرة التي تهدد حياة الجميع.

وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ، أن الإنتاج الزراعي وارتفاع منسوب مياه البحر من أوائل المتأثرين بقضية المناخ، لافتا إلى اهتمام الرئيس السيسي بقضية المناخ فى كثير من المناسبات والمشروعات التي يفتتحها، موضحا أهمية استراتيجية للتغيرات المناخية حتي 2050، مطالبا مراكز البحوث بضرورة توعية الفلاح بالآثار المترتبة على التغيرات المناخية وكيفية مواجهتها ووجه الخولي، الشكر للحكومة على تنبهها لقضية التغيرات المناخية.