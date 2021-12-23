/667785/الدولار-الأعلى-في-3-بنوك-تعرف-على-أسعار-العملات-اليوم-الخميس

يبحث الكثير يوميًا عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، حيث تباينت أسعارها خلال الساعات الأولى من اليوم الخميس، 23 ديسمبر 2021، في التعاملات البنكية وشركات الصرافة العاملة في سوق الصرف المصري.

في هذا الصدد يقدم "دوت الخليج" خلال السطور القليلة التالية، أسعار العملات الأجنبية، لليوم الخميس، مقابل الجنيه المصري، وذلك في المعاملات البنكية وشركات الصرافة.

الدولار الأمريكي بلغ متوسط سعره في البنك المركزي المصري، 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيهًا للبيع، كما جاءأعلى سعر للدولار، عند 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، في 3 بنوك هي مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاستثمار العربي، والأهلي الكويتي.

وأما اليورو شهد ارتفاع متوسط لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 17.70 جنيه للشراء، و 17.82 جنيه للبيع، مقابل نحو 17.68 جنيه للشراء، و 17.79 جنيه للبيع، أمس.

كما استقر سعر الجنيه الإسترليني، لدى المركزي المصري على نحو 20.84 جنيه للشراء، و 20.98 جنيه للبيع، مقابل نحو 20.74 جنيه للشراء، و20.88 جنيه للبيع.

استقر سعر ‏دولار‏ ‏استرالى‏ عند 11.2 جنيه للشراء ، و11.3627 جنيه للبيع .

العملات العربية هي الأكثر انتشار ًا واهتماما لدى المصريين، والتي شهدت حالة من التباين في البنوك المصرية وشركات الصرافة في السوق المصري.

استقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري، إلى نحو 51.65 جنيه للشراء، و 52.11 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.64 جنيه للشراء، و 52.09 جنيه للبيع، أمس.

و استقر سعر الدينار البحريني عند 40.4134 جنيه للشراء، و 41.7484 جنيه للبيع .

و سجل سعر ‏الريال‏ ‏العمانى‏ 39.6954 جنيه للشراء، و40.8842 جنيه للبيع .

و بلغ سعر ‏الريال ‏ ‏القطرى‏4.0103 جنيه للشراء، و 4.3210 جنيه للبيع .

سجل الدينار‏ ‏الاردنى‏ 21.752جنيه للشراء، و 22.228 جنيه للبيع .