بعد تصديق الرئيس السيسي.. وزير المالية يضمن القابضة للصناعات المعدنية للحصول على 1.25 مليار جنيه

/667787/بعد-تصديق-الرئيس-السيسي-وزير-المالية-يضمن القابضة-للصناعات-المعدنية-للحصول-على-125-مليار-جنيه
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق القانون رقم 155 لسنة 2021 بشأن الإذن لوزير المالية لضمان القابضة للصناعات المعدنية.
دوت الخليج
ونص القاانون على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ ١٢٥٠ مليون جنيه.
وزير المالية يضمن القابضة للصناعات المعدنية للحصول على 1.25 مليار جنيه
وتلتزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عـيـنـيـة تتكون من أراضي قضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" تعادل يمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة . وذلك لحين وفاء شركة الحديد والصلب المصرية بالتزاماتها محل الضمانة.
ويكون لمبلغ التمويل المقدم لسداد مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية تحت التصفية وفقا لأحكام هذا القانون امتياز على جـمـيـع أمـوال هذه الشركة ، ويستوفى بالأولوية عن أي ديون ممتازة أو مضمونة أخرى .
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