وليد طوغان يتحدث عن مفهوم تجديد الخطاب الدينى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد الكاتب الصحفى وليد طوغان، رئيس تحرير مجلة "صباح الخير"، أن هناك من يقتلون الأبرياء بسبب الفهم الخاطئ للدين وكتاب الله، رغم أن الله تعالى لم يأمر بالقتل ومعاداة الدولة ومؤسساتها، ولكن هؤلاء يأخذون نص الدين ويتركون أساسه من أخلاق ومعاملة.





وتابع طوغان خلال حواره إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، أنه لولا تعامل الدين مع الظرف لجمد وقصر على الأولين، ولهذا لا يوجد مسلمين حقيقيين يخوضون فى ثوابت الدين أو السنة النبوية المؤكدة لأنهما أساس الدين، مشددا على أن هناك تيارات استخدمت الدين لأغراض سياسية وضد أوطانها وهناك من قصر الدين والأحكام الشرعية على عقول الصحابة والتابعين وهو ما يجب تجديده.

وأضاف الكاتب أنه يجب إخراج المفهوم الإسلامى عن تيارات السلفية واجتهادات الصحابة والتابعين، لأن الدين الإسلامى مرن وبه إعجاز فى النص وإيجاز فى التشريع، ولذلك من الضرورى استخراج أحكام شرعية جديدة بالعودة إلى النص الأصلى بما لا يتعارض مع القرآن والسنة.

ولفت طوغان إلى أن هناك فارق بين استخراج حكم من النص ومتابعة ومعرفة سبب نزوله وبين الإصرار على ظاهر النص مهما تغيرت الظروف، مثل البعض الذى يحرم شرب الخمر لوجود نص صريح بذلك ولكنه رغم هذا يحلل المخدرات لأنه لا يوجد نص صريح عنها.

"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.