الجريدة الرسمية تنشر ثلاث قرارات لرئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 51 الصادر اليوم 23 ديسمبر، قرار رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي رقم 3323 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 625 م2، الكائنة بحوض السلطان بقرية منشأة بولين في مركز كفر الدوار بالبحيرة بالمجان لإقامة محطة رفع صرف الصحي عليها. أصدر رئيس الوزراء قرار رقم 3324 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 625 متر بزمام جمعية العالي للأصلاح الزراعي بقرية العالي مركز كفر ادلوار بمحافظة البحيرة لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها. ونشرت الجريدة قرار أخر رقم 3325 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساجة 102.47 متر بقرية الأحراز مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بالمجان لإقامة محطة سجل مدني عليها.

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