رئيس هيئة الرعاية الصحية يطمئن على سير العمل بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة...

قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بجولة ليلية مفاجئة إلى مستشفيات (مجمع الإسماعيلية الطبي، طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة، مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك) التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.
حيث تفقد الدكتور أحمد السبكي، أقسام الاستقبال والطوارئ، والأقسام الداخلية للمرضى، والرعايات المركزة، وغيرها من الأقسام المختلفة بالمنشآت الصحية الثلاث، والتقى عددًا من أعضاء الفرق الطبية، وذلك للاطمئنان على سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، كما استمع إلى مطالب بعض المرضى وذويهم ووجه بسرعة تنفيذها على الفور لتحقيق الرعاية الصحية المتكاملة لهم والوصول إلى أعلى نسبة من رضائهم عن الخدمة المقدمة إليهم.
وشدد رئيس هيئة الرعاية الصحية، على العاملين بضرورة الالتزام بتوفير أعلى مستويات الخدمة والرعاية الصحية الآمنة للمرضى، مشيرًا إلى أنهم يعملون في أهم القطاعات بالدولة، القطاع الصحي، الذي ولا بد أن يعمل ليلًا نهارًا من أجل خدمة المواطنين وتقديم كافة خدمات الرعاية الصحية لهم وفق أعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.
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