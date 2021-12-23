ختام فعاليات ورشة عمل بعنوان ”ورشة الكريسماس ” حول صناعة الشكولاتة

في اطار مشروع " التمكين الاقتصادي للمرأة الوافدة و المرأة المصرية " الذى ينفذه المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع كل من هيئة الامم المتحدة للمرأة و بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين و بدعم من حكومة اليابان ، اختتم المجلس فاعليات ورشة العمل التدريبية بعنوان "ورشة الكريسماس " حول صناعة الشوكولاته والتى استهدفت مجموعة من المتدربات المصريات والوافدات و استمرت على مدار ٥ أيام.

‎ حيث تضمنت ورشة العمل التعريف بمكونات الشوكولاتة ومراحل تصنيعها وتشكيلها بحشوات مختلفة وانتاج شوكلاته خاصه بالكريسماس وتغليفها ،و كيفية البدأ في مشروع بأقل التكاليف من المنزل ، وقامت بالتدريب الشيف ميرفت دسوقى مدربة واستشارية الشوكولات