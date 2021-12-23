شعراوى :180 ساعة تدريب خلال الجزء الأول من دورة قادة المستفبل

*بدء الجزء الثانى من الدورة التدريبية نهاية 2022*

*ترشيح المتميزين لتولى مناصب قيادية و تعيينهم مساعدين لروساء الأحياء والمدن*

فى توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية بناء صف قيادى ثانى فى المحليات تنفيذاً لتكليفات الدولة والقيادة السياسية و استراتيجية رؤية مصر 2030 ...

أكد اللواء محمود شعراوى استمرار الجزء الأول من دورة قادة المستقبل للإسبوع الثالث على التوالى مشيراً الى أن هذه الدورة تعد من أهم الدورات التى تنظمها الوزارة خلال الخطة التدريبية للمحليات المنفذة بمركز التنمية المحلية بسقارة ، حيث يحصل المتدربون فى هذه الدورة على 180 ساعة تدريب خلال الجزء الأول منها بما يعادل 12 ساعة تدريب يومياً ، يتم خلالها تأهيل المتدربين على التعامل مع كافة المجالات المتعلقة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة لتقديم الخدمات بصورة أسرع و أفضل وتحقيق رضا المواطنين على أرض الواقع ، وقال أن الجزء الثانى من دورة قادة المستقبل سينفذ نهاية يناير 2022 و لمدة 3 أسابيع .

وأشار اللواء شعراوى إلى أن البرنامج التدريبى لقادة المستقبل يتضمن أيضاً ورش عمل متقدمة فى مجالات التفكير الإبداعى والابتكارى والخرائط الذهنية ومعدلات قياس الأداء والعمل الجماعى وهندسة الإنسانيات ورؤية مصر 2030 ، وأساليب القيادة الفعالة والتنمية البشرية ، والتخطيط الاستراتيجى ، ومهارات التفاوض ، والتخطيط العمرانى ، وإدارة المشروعات ، والإصلاح الإدارى للدولة ومهارات الاتصال ، والبروتوكولات والمراسم ، ونظم المعلومات الجغرافية ، والمبادرات الناجحة والاستفادة منها مثل مبادرة صوتك مسموع ومبادرة مجلس إدارة الشارع كنموذج لأهمية التكامل بين دور الدولة والمشاركة المجتمعية فى دعم التنمية لافتاً إلى أنه سيتم ترشيح من يجتاز الدورة التدريبية كاملة بأداء متميز لتولى منصب قيادى فى المحافظات وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن ، والحصول على دورات تدريبية متقدمة سواء داخل مصر أو خارجها لرفع وعيهم واطلاعهم على ثقافات وخبرات عالمية فى مجال الإدارة المحلية .

و فى ذات السياق ..ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة خلال الأسبوع المقبل 3 دورات تدريبية جديدة هى : اللغة الانجليزية للمستوى المتوسط ، ودورة اساسيات تطوير البرامج والتطبيقات اللالكترونية Programming Basics ، ودورة اجراءات توقيع بروتوكولات التعاون ومهارات التفاوض لادارات التعاون الدولى ، ويستفيد من دورات الأسبوع المقبل 142 متدرباً من جميع المحافظات .

من ناحية أخرى ، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، بانتهاء فعاليات دورتين تدريبتين هما أساسيات تحليل البيانات بإستخدام برنامج Spss ، وبرنامج ادارة المشروعات Pmp ، و استفاد من هذه الدورات 50 متدرباً من جميع المحافظات .