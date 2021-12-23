ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي، لمباراته المقبلة أمام نظيرة ليدز يونايتد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، يوم الأحد الموافق 12/26 القادم .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

1-مان سيتي 44 نقطة

2- ليفربول 41 نقطة

3- تشيلسي 38 نقاط

4- أرسنال 32 نقطة

5-وست هام 28

6-مان يونايتد 27 نقطة

7-توتنهام 26 نقطة

8-وولفرهامبتون25 نقطة

9-ليستر سيتي 22 نقطة

10- أستون فيلا 22 نقطة

11-كريسال بالاس 20 نقطة

12-بريتنفورد 20 نقطة

13- برايتون 20 نقطة

14-إيفريتون 19 نقطة

15- ساوثهامبتون 17 نقطة

16- ليدز يونايتد 16 نقطة

17-واتفورد 13 نقطة

18-بيرنلي 11 نقطة

19- نيوكاسل يونايتد 10 نقاط

20-نورويتش 10 نقاط.

نتيجة مباراة ليفربول وليستر سيتي

كان أنتهى الوقت الأصلي بالمباراة بالتعادل 3/3، وأحرز أهداف الريدز كلا من تشامبرلين وجوتا ومينامينو، بينما أحرز لليستر كلاً من جيمي فاردي هدفين وجيمس ماديسون هدف، قبل أن يحسم ليفربول التأهل لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4.

وغاب عن اللقاء الفرعون المصري محمد صلاح، حيث فضل يورجن كلوب إراحة العديد من اللاعبين خلال اللقاء.

وأستطاع ليفربول أن يحرز هدف التعادل في الوقت القاتل من المباراة بعدما كان متأخر بنتيجة 3/2، وينقذ كتيبة كلوب اللاعب الشاب مينامينو .

ليضرب ليفربول موعداً مع أرسنال في الدور النصف النهائي بكأس الرابطة الإنجليزية، في لقاء قوي بين الفريقين.

تشكيل ليفربول لمواجهة ليستر سيتي

حراسة المرمى: كويمين كيليهير

الدفاع: كونور برادلي – جو جوميز – بيلي كوميتو – كوستاس تسيميكاس

الوسط: تايلر مورتون – جوردان هندرسون – أوكسلايد تشامبرلين

الهجوم: نيكو ويليامز – تاكومي مينامينو – روبرتو فيرمينو