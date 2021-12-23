/667788/عقب-ارتفاعه-بالأمس-تعرف-على-أسعار-الذهب-اليوم-الخميس

حالة من الاستقرار التام تشهدها أسعار الذهب في الأسواق المصرية، حيث ظهرت في بداية التعاملات اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021، بجميع محلات الصاغة، وذلك عقب ختام التعاملات أمس، والذي سجل ارتفاع نحو 4 جنيهات.

دوت الخليج

وسجل سعر الجرام من العيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 788 جنيها، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 675 جنيها، بعد الإرتفاع ثلاث جنيهات أمس، كما سجل الجرام عيار 24 نحو 901 جنيها .

وترتفع سعر الجنيه الذهب و الذي يزن حوالي 8 جرامات من الذهب ليسجل 6,304 جنيها.

و تختلف أسعار الذهب بالمصنعية من تاجر لآخر و من منطقة لاخرى، و تتراوح قيمة المصنعية من 35- 60 جنيه و ترتبط المصنعية وفقا لعيار الذهب و الذي يحدد نسبة المعدن الثمين بالمشغولات الذهبية .