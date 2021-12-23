 «أسبوع الصعيد».. برلمانيون: الصعيد يحظي باهتمام كبير و سيكون الرقم الصحيح في معادلة التنمية الشاملة.. 

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شهد صعيد مصر في الآونة الأخيرة اهتمام غير مسبوق من جانب القيادة السياسية، وذلك تحقيقا لرؤية مصر 2030، والتي تهدف إلي الارتقاء بمستوي معيشة المواطنين.

و افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المشروعات التنموية في نطاق محافظات الصعيد، مشددا على أهمية الحفاظ على الأراضى الزراعية، وضرورة تغيير ثقافة النمو السكاني.

أحمد أبو هشيمة: الصعيد سيكون الرقم الصحيح في معادلة التنمية الشاملة

وفي هذا الصدد، قال النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن ما يحدث الآن في صعيد مصر يعد شيء مبهر بكافة الأشكال والمقاييس، لافتا أن جميع كلمات الشكر لا تكفي لإعطاء الرئيس عبدالفتاح السيسي حقه علي جهده لتغيير وجه صعيد مصر.

وأضاف أبو هشيمة، محافظات الصعيد عانت لسنوات طويلة من الإهمال والتهميش، مضيفا: تشرفت بزيارة جميع محافظات الصعيد عندما قمنا بتنفيذ مبادرة إعادة إعمار القري الأكثر احتياجا.

وتابع رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ: تشرفت أيضا: بإنشاء أول مصنع للحديد في الصعيد بمحافظة بني سويف، وإنشاء أول مجمع مواد بناء في محافظة سوهاج، مشيرا إلي تصريحات الرئيس السيسي بأن الصعيد سيتغير قريبا وسيكون الرقم الصحيح في معادلة التنمية الشاملة.

عمرو فهمي يشيد بافتتاحات الرئيس ويؤكد: تحقق التنمية في محافظات الصعيد وتوفير فرص العمل

وأشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بالافتتاحات التي شهدها الرئيس السيسي اليوم لمجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول وعدد من المشروعات التنموية الهامة في نطاق إقليم الصعيد ، مؤكدا أنها مشروعات هامة جدا وتهدف إلى تحقيق التنمية في محافظات الصعيد .وأضاف فهمي أن الفترة الماضية شهدت اهتماما كبيرا من الرئيس السيسي بتدشين العديد من المشروعات الهامة في جميع أنحاء مصر وبخاصة منطقة الصعيد وهو ما سيحقق تنمية هامة وتحسين مستوى المعيشة لأهالي الصعيد ، مشيرا إلى أن الدولة حاليا تولي اهتماما كبيرا لمنطقة الصعيد فلا شك أن تلك المشروعات ستصب في صالح المواطن وستوفر فرص عمل لأبناء الصعيد .

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع حياة كريمة أيضا يعد من أكبر المشروعات التي تم تدشينها والتي تهدف لتحسين مستوى المعيشة وستجعل منطقة الصعيد من المناطق الواعدة اقتصاديا وسياحيا واستثماريا بعد أن عانت من التهميش ، وهو ما جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في المؤتمر الوطني للشباب في ٢٠١٧ بأن يكون الصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطني في تلك المرحلة وإعطاء الأولوية الصعيد .

وذكر النائب، أن الدولة المصرية عملت من خلال عدة محاور لتحقيق تنمية متكاملة في الصعيد وعلى رأسها تطوير البنية التحتية من خلال تطوير العديد من الطرق ورفع كفاءتها وعلى رأسها طريق الصعيد الصحراوي وطريق ديروط الفرافرة ، بالإضافة إلى الاستثمارات في منظومة السكك الحديد وتطوير الموانئ البحرية ومن بينها ميناء الغردقة البحري وسفاجا ، كما تم التركيز أيضا على خدمات التعليم والصحة، وقطاع المياه والصرف الصحى وغيرهم.

ريهام عفيفي: الصعيد أيضا يحظي بجانب كبير من مشروعات مبادرة حياة كريمة

وقالت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، أن الصعيد الذي غابت عنه التنمية لعقود طويلة حتي أصبح طاردا لسكانه بحثا عن العمل والرزق في شكل هجرة خارجية وداخلية، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية يحظي الصعيد باهتمام كبير وبنصيب وافر من التنمية التي تسعي القيادة السياسية والحكومة في تنفيذها في كل ربوع الوطن.

وأضافت عفيفي، أن الصعيد تحديدا أصبح في بؤرة اهتمام القيادة السياسية نظرا للحرمان الشديد الذي عاني منه لعقود طويلة حيث ترصد الموازنة العامة للدولة 2021 – 2022 ما قيمته 92.4 مليار جنيه حجم استثمارات حكومية موجهة لأقاليم الصعيد ليصل إجمالي ما تم إنفاقه إلي ما يزيد عن 374 مليار جنيه استثمارات في الصعيد وهو رقم غير مسبوق، وهذا يعني أن خطة التنمية تستهدف جعل كل مناطق الصعيد جاذبة للاستثمار وغير طارده للعمالة.

وأشارت إلي أن الصعيد أيضا يحظي بجانب كبير من مشروعات مبادرة حياة كريمة في القري والنجوح بالقدر الذي يحسن ظروف الحياة لكل أهلنا هناك بالإضافة إلي خلق فرص عمل لأبناء الصعيد بشكل لائق ومستمر .

وأكدت عفيفي، أننا لم نشاهد قبل ذلك كل هذا الاهتمام بالصعيد خصوصا زيارات الرئيس للصعيد وافتتاح المشروعات وزياراته لأهلنا في أسوان والأقصر والوقوف علي مشاكلهم والعمل علي حلها، وكذلك كان من النادر أن تتواجد الحكومة- رئيس وزراء ووزراء - في زيارات متتابعة مما يدل علي أن الاهتمام بالصعيد فعل وليس قول كما كان في السابق.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ: هذا الأسبوع هو أسبوع الصعيد بامتياز نظرا لعدد المشروعات التي يتم افتتاحها والتي لم يعلن عن معظمها حتي اكتملت وأصبحت واقع تراه العين، لافتة أن مشروعات التنمية المستدامة التي تنتشر في أرجاء الوطن هي من صميم أعمال الأمن القومي المصري الذي يشغل دائما بال الرئيس