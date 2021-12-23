/667790/الليلة-صابر-الرباعي-ضيف-على-برنامج-حبر-سري

يحل المطرب اللبناني صابر الرباعي ضيفًا على برنامج «حبر سري» الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى عبر فضائيات القاهرة والناس، وذلك في مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

دوت الخليج يرصد تفاصي حلقة صابر الرباعي مع أسماء مصطفى

وروجت أسماء مصطفى لحلقة صابر الرباعي على برنامج حبر سري، من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، فنشرت الفيديو الدعائي للحلقة، وعلقت عليه، قائلة: “‏انتظروا النجم ‎صابر الرباعي في حلقة خاصة جدا من برنامج ‎"حبر سري" مع ‎الاعلامية أسما إبراهيم يومي الخميس والجمعة 23 و24 ديسمبر الساعة 11 مساءً علي ‎القاهرة و الناس".

ومن المقرر أن يتحدث صابر الرباعي عن تفاصيل حياته الشخصية، والإعمال التي سيقدمها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن استعدادتها لإستقبال العام الجديد 2022.

تصريحات جريئة لفيفي عبده خلال برنامج حبر سري

هذا وفجرت الراقصة الإستعراضية فيفي عبدة، مجموعة تصريحات جريئة خلال لقائها مع الإعلامية أسماء إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، والذي كشف من خلالها عن إيمانها الشديد بالحسد، والأزمات التي تعرضت له بسببه.

وقالت فيفي عبده خلال البرنامج: “أنا مؤمنة أنى بتحسد بسرعة وبداياتي مع الحسد لازم أبقى لمساه وبعمل شغلي عادي، أنا بتضرب عين عشان نغشة شويه وممكن يجي للواحد هُسهُس بسبب الحسد”.

وأضافت: “أنا مش بروح لدجالين وممكن الواحد يتغلب على كل حاجة مضيقاه بالقرآن والصلاة وأنا وولادي مش بنحب حاجات الدجل دي خالص”.

كما تحدثت فيفي عبده خلال اللقاء عن أسرار حياتها، وتكشف أصعب المواقف التي مرت بها في حياتها، وكيف تخطت هذه الأزمة، كما تتحدث عن أزمتها مع السحر، وغيرها من الأمور الهامة التي تناقشها في هذه الحلقة، فضلا عن أعمالها خلال الفترة المقبلة.