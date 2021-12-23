/667792/تحيا-مصر-ينشر-أسعار-الخضروات-والفاكهة-اليوم-الخميس-23-12-2021

يتطلع الكثير من المواطنين، اليوم الخميس، إلى معرفة أسعار الخضروات والفاكهة وكل ما يتعلق بالمواد الغذائية المتداولة فى الأسواق المصرية.

دوت الخليج

أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق اليوم الخميس

ويرصد موقع دوت الخليج الإخباري بشكل يومي، أسعار المواد الاستراتيجية والغذائية في الأسواق المصرية، والتي تأثرت سابقا بموجات كورونا.

ووفقًا لما تم رصده في الأسواق، فقد وصلت أسعار الطماطم إلى 3 جنيهات ونصف كحد أقصى، ويتراوح سعر نبات الفاصوليا ما بين 5-8 جنيهات والكوسة ما بين 3 إلى 6 جنيهات.

دوت الخليج ينشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 23-12-2021

الطماطم تتراوح أسعارها ما بين 1.50 جنيه إلى 3.5 جنيهات.

البطاطس ما بين 2 جنيه و5جنيهات.

الخيار البلدي من 1.75 إلى 3 جنيهات.

البامية من 6 إلى 9 جنيهات.

الليمون البلدي يبدأ من 5 إلى 8 جنيهات.

البصل بين 2 جنيهات و4.75 جنيه.

الكوسة بين 3 جنيهات و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 إلى 8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية ما بين 2.50 جنيه و4 جنيهات.

دوت الخليج ينشر أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي تبدأ أسعاره من 2 إلى 3.50 جنيه.

الجوافة ما بين 4 و7 جنيهات

البرتقال أبو سرة من 3 إلى 5 جنيهات.

اليوسفي ما بين 2.5 إلى 5 جنيهات.