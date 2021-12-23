/667794/أمطار-وبرد-يصل-للصقيع-الأرصاد-تكشف-عن-طقس-الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن الحالة الجوية لطقس اليوم الخميس، حيث توقعت طقسا مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كما يميل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

دوت الخليج

وشهدت الأجواء الصباحية اليوم شبورة على الطرق في القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، مرورا بمدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى وذلك خلال فترات متقطعة، بالاضافة إلى نشاط رياح على جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 العظمى والصغرى 10، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 12، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 14 ، وعلى شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 8، وعلى جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 10.

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كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت تفاصيل حالة الطقس ليوم الثلاثاء الماضي 21-12-2021 ، والذي يعتبر أول أيام الشتاء، والذي سبقة يومين من الطقس السيئ، والتي أدت إلى تعطيل الدراسة في 10 محافظات يوم أمس الإثنين، حيث تشهد البلاد طقسا مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.