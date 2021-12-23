تفاصيل أغنية «تيجي نتراهن».. أحدث أعمال تامر عاشور

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ترقب عدد كبير من الجمهور، الإعلان عن تفاصيل العمل الجديد الذي يستعد له المطرب المصري المتألق تامر عاشور، بعد أن غير صورة حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، لصورة سوداء مكتوب بداخلها “تيجي نتراهن”.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية “تيجي نتراهن” لـ تامر عاشور

وتعد “تيجي نتراهن”، عمل غنائي جديد، يستعد المطرب تامر عاشور لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، وهو من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى وجيتار مصطفى نصر.

كما أنه تمن المقرر أن يطرح أغنية جديدة بالتعاون مع الملحن والموسيقار محمد النادي، على طريقة السنجل وتكون مفجأة للجمهور، بعنوان «فيكي سحر» من كلمات الشاعر الغنائي محمود عبد الله، ومن ألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقي طارق مدكور، كما أنها تنتمي إلى نوعية الموسيقى المقسوم وستكون بشكل مختلف وجديد.

ويتعاون تامر عاشور مع الملحن عمرو الشاذلى في ثلاث أغنيات متنوعة في ألبومه الجديد الذي يواصل تحضيراته خلال الفترة الحالية، يتم طرحها خلال الفترة المقبلة منهم أغنيتين من كلمات محمود عليم ،وتوزيع عمرو الخضرى وأغنية أخرى من كلمات حسام سعيد.

تامر عاشور يهاجم أغاني المهرجانات

هذا وأعرب تامر عاشور عن رأيه في أغاني المهرجات مشيرا إلى أنه لا يعتبرها نوعا من الأغاني، كما أنها لا تمت للطرب بصلة، فقال خلال استضافته ببرنامج الحكاية مع عمرو أديب: “بالنسبة لي المزيكا مقسومة إلي نصفين، لدينا أنواع من الأغاني المختلفة، ولكن المهرجانات الشعبية بعتبرها ليست من الأغاني”.

وأوضح عاشور: “لأن الأغاني لديها مقاييس، ولحن، ومزيكا، وهذا المطلوب، ولكن المهرجانات لا يوجد فيها هذه العناصر، وأنا متوافق أنها قادرة على إسعاد الناس في أفراحها”.

وأكد تامر عاشور خلال لقائه مع عمرو أديب أنه يميل إلى الأغانى الحزينة، خصوصا وأنها تخترق الوجدان والقلب والعقل مباشرة، مشيرا إلى أنه سيقدم عدة أغانٍ جديدة من تلك النوعية التى تمس القلوب، ولفت إلى أنه يقدر المرأة تقديرا كبيرا، حيث إنها تعتبر كل حياته، فهى الأم والزوجة والأخت والابنة، مشددا فى الوقت ذاته على أنه لا يحب "العند" فى الستات.