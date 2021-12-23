/667797/موعد-صرف-مرتبات-يناير-وفبراير-ومارس-2022-للمعلمين

موعد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2022 للمعلمين، محل اهتمام الكثير من المواطنين الراغبين فى الحصول على مرتبات شهور يناير وفبراير وأيضًا، وذلك للعاملين فى الجهاز الإداري للدولة، وأيضًا القطاع الخاص.

دوت الخليج

موعد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2022 للمعلمين

ووفقًا لما أشارت إليه وزارة المالية فى بيان سابق لها، فقد أكدت أن مواعيد صرف المرتبات ستكون فى الفترة من 22 ديسمبر وحتى رأس السنة 1 يناير 2022.

ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات العاملين فى الجهاز الإداري للدولة والذى يقدر عددهم حوالى 6 مليون موظف فى مختلف القطاعات بالجمهورية.

كما أن سيتم صرف المرتبات للموظفين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة من خلال ماكينات الصرف، ويتم توزيع أيام الصرف تحسبًا للاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

أيام صرف مرتبات الوزارات والهيئات المختلفة

وحثت وزارة المالية العاملين مديري الجهاز الإداري، على الالتزام بمواعيد صرف الرواتب وفقًا للتوقيتات المحددة مسبقًا.

كما أنه يتم صرف المرتبات الخاصة بالعاملين فى الجهاز الإداري للدولة لحوالي 33 وزارة وهيئة مختلفة.

وفى حديث سابق، أكد رئيس قطاع الحسابات بوزارة المالية على ضرورة عدم التزاحم أمام ماكينات الصرف وسيتم صرفها وفقًا للمواعيد المحددة من قبل الوزارة والهيئات المختلفة.

ومن المقرر أن يتم صرف الرواتب للعاملين فى وزارات التضامن والصحة والتجارة والتموين، والسياحة والبترول والبيئة والعديد من الهيئات والوزارات الأخرى.