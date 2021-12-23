/667798/محمد-الرشيدي-صندوق-دعم-قدامى-الرياضيين-يساهم-في-تخفيف-الأعباء-ويضمن-حياة-كريمة-لهم

أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ على مقترح إنشاء صندوق دعم قدامى الرياضيين من إداريين ولاعبين وحكام ومدربين من النائب احمد دياب وكيل لجنه الشباب والرياضه بمجلس الشيوخً، موضحًا أن المقترح يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بكافة فئات المجتمع والحرص على ضمان حياة كريمة لهم.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب محمد الرشيدي بشأن صندوق دعم قدامي الرياضيين

صندوق دعم قدامي الرياضيين

وأضاف الرشيدي أن فكرة الصندوق مهمة وسوف يساهم في تخفيف الأعباء عن كافة العاملين بالمجال الرياضي وسيحقق إفادات كبيرة للرياضيين، حيث سيضم قاعدة اشتراكات واسعة وكبيرة، وتقدم خدمات للمصابين نتيجة ممارسة الرياضة أو من مروا بظروف اقتصادية صعبة، داعيا رؤوساء الأندية واللاعبين المحترفين داخل مصر وخارجها وكافة رموز المجتمع الرياضي بدعم الصندوق والتبرع له، والمساهمة ماديا ومعنويا في جهود الصندوق.

وأوضح عضو مجلس الشيوح، أن قدامي الرياضيين يعانون فى مصر من بعض المشاكل الصحية والمادية والاجتماعية، ويتعرضون لإشكاليات كبيرة بعد انتهاء ممارسة اللعبة، مشيرا إلي أن مقترح إنشاء الصندوق يضمن موارد مالية جيدة تضمن الاستمرارية في تقديم الخدمات، حيث من المقرر أن تحصيل نسبة من عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين بنسبة متدرجة حسب قيمة العقود وأيضا عقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين.

وذكر النائب ، أن إنشاء الصندوق يأتي بالتوازي مع دعم وزارة الشباب والرياضة لقدامى الرياضيين حيث توفر ما يقرب من 6 ملايين جنيه سنويا معاشات وعلاج سنويا يستفيد منها 973 رياضي، معتبرًا ذلك ضمن خطوات توفير البيئة المناسبة لعمل الرياضيين وتحقيق نتائج إيجابية، وتوفير الخدمات سواء لإداريين أو لاعبين وحكام ومدربين ومختلف عناصر المنظومة.