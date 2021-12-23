/667799/مصطفي-سالمان-الصعيد-يشهد-طفرة-تنموية-في-عهد-الرئيس-السيسي-بعد-سنوات-من-التجاهل

قال النائب البرلماني مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ ،أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسيوط لافتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، يؤكد حرص الرئيس على تنمية الصعيد، وتعويضه عن سنوات التجاهل خلال العقود الماضية.

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وأضاف النائب البرلماني عن حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط بأن زيارة الرئيس ، شهدت افتتاح عددًا من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد، الأمر الذي يعكس اهتمام الرئيس بقضايا أبناء الصعيد بشكل عام، خاصة محافظة أسيوط.

ووجه"سالمان" الشكر للرئيس السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والمهندس سامح الملا، وزير البترول على ما بذلوه من جهد واهتمام لإنشاء أكبر مجمع بترولي في الوجه القبلي، ولتوفير الاحتياجات الأساسية من البنزين والوقود لأهالي الصعيد.

مصطفي سالمان: الصعيد يشهد طفرة تنموية في عهد الرئيس السيسي بعد سنوات من التجاهل

واستكمل "سالمان" حديثه قائلاً "من حسن حظ محافظة أسيوط أن تكون مركزاً ومقراً لهذا المجمع العملاق، وزيارة الرئيس أثلجت صدرونا، والرئيس وعد بأولوية خاصة لأهالي الصعيد، وينفذ وعده بين الحين والآخر، إلى جانب افتتاح الرئيس للكثير من المشروعات الخدمية والصحية في محافظات الصعيد عبر الفيديو كونفرانس أثناء وجوده في أسيوط".

ووصف"سالمان" توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بإدراج كل محافظات الصعيد ضمن المرحلة الأولي لمشروع "حياة كريمة" بأنه "هدية الرئيس لأهالي الصعيد"، نحو توفير الخدمات الأساسية ، سواء التعليمية أو الصحية، ومشروعات البنية التحتية وخلق مناخ جاذب للعمل والإنتاج مؤكدا ان محافظات الصعيد في عهد الرئيس السيسي ستختلف كثيراً عما سبق، بعد أن أصبح يشهد طفرة تنموية كبيرة في عهده، خاصة بعد قرار الرئيس بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، الأمر الذي يعني استمرار التواصل والمتابعة وتنفيذ المشروعات لأهالي الصعيد، كذلك قرار الحكومة بإنشاء مشروع أكبر مزرعة بالعالم لإنتاج التمور داخل الصعيد.