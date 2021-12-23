عرض فيلم «توك توك» بمهرجان القاهرة القاهرة للفيلم القصير غدا

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يستقبل مهرجان القاهرة للفليم القصير، عمل سينمائي جديد بعنوان «توك توك»، الذي من المقرر عرضه بداية من غدا الجمعة، في قاعة السينما بمسرح الهناجر بدار الأوبر المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم توك توك قبل عرضه بهرجان القاهرة للفيلم القصير

ويعد فيلم"توك توك"من الأفلام السينمائية المهمة التي حظيت مؤخرا بالمشاركة في العديد من المهرجانات السينمائية العالمية من أبرزها عرضه عالميا في المهرجان الأشهر والأهم "كليرمون فيران"بفرنسا في دورته ال 43،ومهرجان"بان أفريكا"في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية،وهو من المهرجانات المؤهلة للتنافس على جوائر الأوسكار،وفاز من خلاله على جائزة أفضل فيلم روائي قصير.

أحداث فيلم توك توك

وتدور قصة الفيلم حول شخصية تدعى"ولاء" تحاول توفير دخل لعائلتها بعد أن هجرها زوجها وسافر لخارج البلاد بطريقة غير شرعية، فتجبرها الظروف على العمل كسائقة "توك توك"، لكنها تقع في العديد من المشاكل وتواجه سلبيات المجتمع من عنف وتحرش وسيطرة الذكور على سوق التكاتك.

أبطال فيلم توك توك

ويخوض بطولته، كلا من إلهام وجدي، وأشرف مهدي، ومحمد خميس، وندى أكرم، وعمر راشد، وماري جرجس، ومنتج فني يحيى الغريب، وموسيقى تصويرية سيف الدين هلال، ومن إخراج وتصوير محمد خضر، وشارك في التأليف شريف عبد الهادي، وإنتاج رامي يعقوب وشيرين علاء ومحمد خضر.

فيلم الست

وتشارك في فعاليات المهرجان أيضا، الفيلم السوداني "الست"، للمخرجة سوزانا ميرغني، والفيلم اللبناني "شيطان عمره شهر"، للمخرج غسان الخوجة، والفيلم المصري "لما كان البحر الأزرق"، للمخرج عمرو السيوفي، والفيلم المصري "18/11"، للمخرج مدحت ماجد، والفيلم اللبناني نور ريم نخلي، والفيلم الصومالي "Life on the Horn"، للمخرج مو الهراوي.

فيلم الست فاز بـ25 جائزة دولية منها 5 جوائز من مهرجانات مؤهلة لجوائز الأوسكار، وهو من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، وتشاركها في الإنتاج شقيقتها إيمان، ويشارك في بطولته مهاد مرتضى، رابحة محمد، محمد مجدي، وحرم بشير، وميعاد عرضه الخميس 23 ديسمبر الساعة 8:30 مساءً .