عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن التعاقد بالحصة فى المدارس (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن صدور قرار بوقف العمل بنظام التعاقد بالحصة بالمدارس خلال العام الدراسى الحالى 2021-2022، عار تمام عن الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ونفت تلك الأنباء. وأكدت الوزارة أنه لا صحة لصدور قرار بوقف العمل بنظام التعاقد بالحصة بالمدارس خلال العام الدراسى الحالى 2021-2022، ولم تصدر أى قرارات أو تعليمات فى هذا الشأن. وشددت الوزارة على استمرار العمل بنظام التعاقد بالحصة دون أى تغيير، طبقاً للشروط الواردة بالكتاب الدورى رقم 26 الصادر من الوزارة بتاريخ 20 سبتمبر 2021، فضلاً عن تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة.

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