مصر تفوز باستضافة الدورة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى فى 2024

جدة - نرمين السيد - صرح السفير خالد الأبيض، سفير مصر لدى كينيا والمندوب الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" فى نيروبى، بأن برنامج الهابيتات قد قام باختيار مصر لاستضافة الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضرى العالمى فى عام 2024.





وأكد مندوب مصر الدائم لدى برنامج الهابيتات، وفقا لبيان صحفى، أن اختيار مصر لاستضافة المنتدى، والذى يعد أكبر فعالية دولية معنية بمناقشة موضوعات التنمية الحضرية المستدامة، جاء بناء على التوصية التى أصدرتها بالإجماع لجنة الاختيار بالبرنامج بمشاركة ممثلى عدد من الهيئات الأممية المعنية ومراجعتها لطلبات وملفات الاستضافة التى تقدمت بها عدد من الدول الأعضاء لتنظيم نفس الدورة من المنتدى.

وأضاف أن هذه التوصية جاءت على ضوء ما تميز به الجانب الموضوعى للملف المصرى، مبرزاً أنها ستكون المرة الأولى التى سينعقد فيها المنتدى فى إحدى الدول الإفريقية منذ دورته الافتتاحية التى نظمها البرنامج بمقره فى نيروبى فى عام 2002، الأمر الذى سيمثل فرصة لاستعراض التطورات والتحديات الحضرية التى تشهدها الدول النامية وخاصة دول القارة الإفريقية.

كما أضاف السفير المصرى، بأن اختيار مصر لتنظيم الدورة الثانية عشرة للمنتدى وكذا سابق استضافتها لفعالية يوم المدن العالمى بمدينة الأقصر فى أكتوبر 2021، فضلاً عن فوز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجائزة الهابيتات للتميز الحضرى لعام 2021، يأتى تقديراً للطفرة والإنجازات التى تُحققها الدولة المصرية فى ملفات التنمية الحضرية والعمرانية المستدامين وإنشاء المدن الذكية والمجتمعات العمرانية الجديدة وإعادة تأهيل وتطوير المناطق العشوائية وتوفير أماكن للسكن اللائق منخفض التكلفة، وذلك فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وتحديداً الهدف الحادى عشر الخاص بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.