محافظ القليوبية يتابع رصف عدد من شوارع بنها بتكلفة 12 مليون جنيه (صور)

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان رؤساء الوحدات المحلية بالنزول يوميا لمواقع العمل وتذليل العقبات التى تواجه خطة رفع كفاءة الطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية شاملة ملموسة على أرض الواقع.





جاء ذلك خلال جولة محافظ القليوبية الميدانية، اليوم الخميس، لأعمال الرصف بشوارع (الأمل - الشرطة العسكرية - تامر عبد الفضيل) بمنطقة مواقف بنها، حيث يتم تطوير تلك الشوارع تطويرا شاملا، بهدف تحقيق السيولة المرورية وإعادة الوجه الحضارى للمدينة.

وقال الهجان خلال تفقده أعمال تطوير شارع الأمل، إنه تم الانتهاء من تغيير المرافق (الكهرباء والمياه والغاز والتليفونات) بتكلفة 3 ملايين جنيه، واستبدال الكابلات الهوائية بكابلات كهربائية، كما تم نقل كبائن الكهرباء، وجارى أعمال تركيب البلدورات بالجزيرة الوسطى تمهيدا لأعمال الرصف.

وأضاف - خلال تفقده شارع الشرطة العسكرية - أنه سيتم تطويره ورصفه بتكلفة 3 ملايين جنيه، ويتم التنسيق مع الأجهزة المعنية لفتحه أمام المواطنين بكامل حاراته المرورية باعتباره شارع حيوى سيحل الاختناق المرورى بشارع الخدمة الاجتماعية.

وأوضح خلال تفقده شارع الشهيد تامر عبد الفضيل - أنه سيتم تطويره بتكلفة 3 ملايين جنيه، وتشمل أعمال التطوير تغيير المرافق وتركيب أعمدة الإنارة وإنشاء أرصفة مشاة ورصف الشارع بطول كيلو متر.

وتفقد - فى ختام جولته - أعمال إنشاء فتحة نزلة جديدة لمدينة بنها من الطريق الزراعى عند كوبرى الفحص، مكلفا رئيس المدينة بالتنسيق مع المرور والهيئة العامة للطرق والكبارى للبدء فى تنفيذ المشروع.

ووجه الهجان رئيس مدينة بنها بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من نقل باقى المرافق التى تعوق أعمال التطوير، للبدء فورا فى تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة تلك الشوارع وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وأكد ضرورة تكثيف ورديات العمل خلال الفترة المسائية، لعدم وجود تزاحم مرورى خلال تلك الفترة لإتاحة الفرصة أمام أعمال نقل المرافق، تمهيدا لأعمال الرصف والتطوير.