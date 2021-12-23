القوى العاملة: تعيين 5238  شابا منهم 60 «قادرون باختلاف» فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 12750 راغب عمل منهم 118 "قادرون باختلاف" ، فضلا عن توفير 451 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضح وزير القوى العاملة أن المديرية فتشت فى مجال السلامة والصحة المهنية على 487 منشأة، دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 353 محضرا للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 136 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال نوفمبر الماضى، إلى أن المديرية تلقت 169 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 176 شكوى مرحلة من شهر أكتوبر ، وتم بحث 148 شكوى منها، وتبين أن 53 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 95 محضرا للمنشآت التى ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 197 شكوى تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال التفتيش العمالى فقد فتشت المديرية على 482 منشأة، وعمل 36 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 256 محضرا، وبحث 204 شكوى عمالية، وعمل 6 ندوات لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، صرفت المديرية 86 ألفا و715 جنيه رعاية صحية للعمال المسجلين بالمديرية مصاريف علاج، وتم اصدار 37 كارنيه جديد، فضلا عن اصدار 887 بوليصة تأمين لعمال المقاولات وتسجيل 99 عاملا جديد على المنظومة.

وتابع مدير المديرية، أنه فى مجال تراخيص عمل الأجانب جددت المديرية 59 ترخيصا، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 50 أجنبيا، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفى مجال التدريب المهنى، عقدت المديرية دورة تدريبية أخرى بوحدة التدريب المتنقلة بإحدى قرى المحافظة، على مهنة التفصيل والحياكة، استفاد منها 10 متدربات، كما قامت باستخراج 1363 شهادة قياس مستوى المهارة، و1231 رخصة مزاولة الحرفة