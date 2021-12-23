من أجل مصر.. جامعة عين شمس ترسم البسمة على وجوه أطفال الدمرداش (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت أسرة من أجل مصر بالتعاون مع قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع شؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس زيارة لمستشفى الدمرداش الجديد لعلاج الأطفال الذين يعانون من أمراض الدم والأورام من مختلف محافظات مصر وأيضا من بعض الدول العربية والإفريقية، والغسيل الكلوى وذلك أمس الأربعاء.





جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وتنسيق وحضور الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب، وحضور الدكتورة رشا الديدى وكيل كلية الآداب، وبحضور الدكتورة ياسمين جمال مدير مستشفى الأطفال الجديد، وبإشراف سهيل حمزة أمين عام الجامعة المساعد للقطاع، والمنسق العام لأسرة من أجل مصر أحمد خالد، والأخ الأكبر هاجر ابراهيم. وساهمت الزيارة فى رفع الروح المعنوية للأطفال من المرضى المترددين على المستشفى والتخفيف من معاناتهم، وتم تفقد المستشفى والتعرف على الخدمات الطبية المتطورة. وأشاد الحضور بالرعاية الطبية فائقة الجودة للمرضى من الأطفال، وتقديم كامل الدعم لهم وصولا إلى مرحلة الشفاء، تم توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال، ويدعو القطاع جميع شرائح المجتمع لدعم مستشفى الأطفال بالدمرداش لاستمرارها فى تقديم خدماتها المجانية، وفى نهاية الزيارة تمنى الحضور تمام الشفاء للمرضى.

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