رصد 23 مليون جنيه لرصف شوارع الأقصر وبشتيل وزكى مطر بإمبابة  

جدة - نرمين السيد - تواصل محافظة الجيزة، تنفيذ مخططات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية للتسهيل على المواطنين، حيث تابع أحمد راشد المحافظ نسب التنفيذ لخطط الرصف الجارى تنفيذها بعدد من الأحياء والمراكز للاطمئنان على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها.





وأكد محافظ الجيزة، أنه تم رصد 23 مليون جنيه خلال خطة العام المالى الحالى لرصف عددا من الشوارع الهامة بحى شمال الجيزة، مشيرا إلى أنه جارى رصف وتطوير شارع الأقصر بطول حوالى 1.6 كم وبعرض 20 متر والذى يعد أحد المحاور المرورية الهامة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه جارى تنفيذ أعمال رصف وتطوير لشارع بشتيل بطول 1.4 كم وبعرض 20 م وشارع زكى مطر بطول حوالى 600 م وبعرض 12 م تقريبا، مؤكداً على تقدم نسب تنفيذ الأعمال بتلك الشوارع والتى بلغت 70 % حتى الآن للتسهيل على المواطنين حيث تشمل أعمال التطوير رصف الطريق وتركيب أعمدة الإنارة وانشاء ارصفة المشاة وجزيرة وسطى.

وشدد المحافظ على رئيس حى شمال الجيزة بضرورة المتابعة الدورية للأعمال والتأكد من التزام الشركة المنفذة بالجدول الزمنى المحدد لها، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال رصف وتطوير شارع الوحدة بدءا من شارع النيل حتى نهاية التوحيد والنور بطول 1,35 كم ومتوسط عرض الرصف 30 م والذى يعد إضافة لمنظومة الطرق بحى شمال الجيزة.