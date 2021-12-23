عاجل - إعلان نتيجة القبول للدفعة الجديدة بكلية الشرطة

جدة - نرمين السيد - وأوضح اللواء دكتور إبراهيم فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الخميس، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور اللواء دكتور نضال يوسف مدير كلية الشرطة وقيادات الأكاديمية، أن إجمالى الحاصلين على الثانوية العامة المتقدمين، بلغ 62 ألفا و544 طالبا.

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