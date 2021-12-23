القومى للمرأة ينظم فرصة تسويقية مجانية لمجموعة من المتدربات بورش الشوكولاتة

نظم المجلس القومى للمرأة فرصة تسويقية مجانية لمجموعة من المتدربات بورش الشوكولاتة ، حيث تم توفير فرصة تسويقية جديدة بالتعاون مع السيدة لبني علما بمعرض greens farmers market ،واستمرت على مدار يومين بمنطقة هايد اوت بالتجمع الخامس .
جاء ذلك في اطار مشروع " التمكين الاقتصادي للمرأة الوافدة و المرأة المصرية " الذى ينفذه المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع كل من هيئة الامم المتحدة للمرأة و بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين و بدعم من حكومة اليابان
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