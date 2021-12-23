/667807/القبض-على-احد-مؤسسي-حملة-تنظيف-المقابر--بتهمة-الشعوذة-في-سوهاج

أكدت مصادر انه اليوم تم القبض على احد مؤسسي حملة تنظيف المقابر بسوهاج بتهمة مزاولة اعمال السحر والشعوذة داخل مراكز وقرى المحافظة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأضاف المصدر أن المتهم ضبط بحوزته بعض أعمال السحر والشعوذة من مستلزمات تؤكد ممارسته للسحر وبفحص الهاتف الذي بحوزته تبين وجود رسائل ومحادثات تؤكد ذلك وجارى التحقيق في الواقعة.

جدير بالذكر أنه انتشر في محافظات مصر ومن بينها سوهاج حملات لتنظيف المقابر، وشدت انتباه كل السامعين ورواد السوشيال ميديا فى كافة ارجاء القري.

القبض على تجار مخدرات بسوهاج

أمر المستشار علاء السيد رئيس نيابة مركز طهطا و المستشار احمد صلاح مدير نيابة مركز طهطا، حبس متهمان، ٤ ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالإتجار بالمخدرات وذلك قبل ترويجهما لكمية من مخدر الشابو و الهيروين القاتل و الحشيش على عملائهما المتعاطين لتعاطي المواد المخدرة، وامرت النيابة بأرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكيمائي بالطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير عنها.بداية الواقعة

كان اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية، ومدير امن سوهاج، تلقى اخطارا من اللواء محمد زين مدير ادارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحه المخدرات بمديريه امن سوهاج بقيام تاجران بترويج المخدرات وحيازتهم لها.

عقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفي رأفت الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات و الرائد أحمد سلام وكيل القسم، والرائد موسى القاضي رئيس مباحث طهطا، والرائد محمد دياب معاون المركز، قامت حملة لضبط مروجي المخدرات .

اسفر ذلك عن ضبط تاجر المخدرات" السيد. خ " ٤7 عام، عامل، و" عمر. خ" ٣4عام، عاطل و مقيمان فى قرية الصوامعة غرب مركز طهطا سوهاج يقومان بالإتجار بالمخدرات و ضبط بحوزتهما كمية لمخدر الشابو تزن ١٥٠٠ جرام" كيلو و نصف" تقريبا و عدد ٥١ تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر وزن ١٥٠ جرام تقريبا، طربة " فرش "و ١٥ قطعة لمخدر الحشيش وزن ١٥٠ جرام، و٢ هاتفين محمول شخصي .

تم التحفظ على المتهمان و المضبوطات و تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة و تحرر عن ذلك المحضر رقم ٥١٥٧ لسنة ٢٠٢١ ادارى مركز طهطا سوهاج.