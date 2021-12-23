تعرف على جدول زيادة المرتبات لعام 2022

مارس الماضي كان شاهدًا على قرار الرئيس السيسي بزيادة المرتبات لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي 37 مليار جنيها، كما طالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيها، وذلك قبل إعلان المجلس القومي للأجور زيادة المرتبات في عام 2021 للقطاع الخاص، وذلك أثناء اجتماعة بالدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

دوت الخليج

خلال اجتماع السيسي بوزيرة التخطيط آنذاك أقر علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه و زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه ، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتي الزيادة في مرتبات الموظفين، بعد خصم الضريبة المقدرة بقيمة 20% وفق التالي:

- مرتبات الموظفين بالدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8400 جنيه.

- مرتبات الموظفين بالدرجة العالية أو ما يعادلها 6000 جنيه.

- مرتبات الموظفين على درجة مدير عام أو ما يعادلها 4800 جنيه.

- مرتبات الموظفين بالدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها 4200 جنيه.

- مرتبات الدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها 3600 جنيه.

- مرتبات الدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها 3120 جنيها.

- مرتبات الدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها 2880 جنيه.

-مرتبات الدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها 2640 جنيها.

- مرتبات الدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها 2400 جنيه.

ويكون الحد الأدنى في جدول زيادة المرتبات بعد الخصم من الضريبة وقدرها 20%، هو 240 جنيها، كما يكون الحد الأقصى في جدول الزيادة بعد الخصم المقرر من الضريبة وقدرها أيضا 20%، 560 جنيها.