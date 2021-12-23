«التعليم» تكشف حقيقة صدور قرار بوقف العمل بنظام التعاقد بالحصة في المدارس

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نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأنباء التي تداولت بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بوقف العمل بنظام التعاقد بالحصة بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2021-2022 ، مؤكدة أنه لا صحة لصدور قرار بوقف العمل بنظام التعاقد بالحصة بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي.

دوت الخليج

وزارة التعليم تنفي صدور قرار بوقف العمل بنظام التعاقد بالحصة في المدارس

وانتشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بعض الشائعات التي تشير إلى صدور قرار بوقف العمل بنظام التعاقد بالحصة بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2021-2022،

العمل بنظام التعاقد بالحصة

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لصدور قرار بوقف العمل بنظام التعاقد بالحصة بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2021-2022، ولافتة إلى أنه لم يتم إصدار أي قرارات أو تعليمات في هذا الشأن، مُشددةً على استمرار العمل بنظام التعاقد بالحصة دون أي تغيير، وذلك طبقاً للشروط الواردة بالكتاب الدوري رقم 26 الصادر من الوزارة بتاريخ 20 سبتمبر 2021، بالإضافة إلى تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة.

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