/667813/مركز-ضمان-الجودة-يختتم-دورة-التوثيق-بجامعة-سوهاج

أكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج، اختتم دورته التدريبية بعنوان "التوثيق وإجراءات إنشاء النظام الداخلي لضمان الجودة"، والتي استهدفت أعضاء فرق المراجعة الداخلية ومديري وحدات الجودة بكليات الجامعة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أن إدارة الجامعة تحرص دائماً على صقل مهارات أعضاء فرق المراجعة الداخلية ومديري وحدات الجودة، كما تسعي لتوطيد مفاهيم الجودة، لتأهيل الكوادر من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وذلك لإحداث التغيير المناسب فى المؤسسات التعليمية لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وإحداث التطور الجذري لهم .

وأوضح الدكتور أحمد الخطيب، مدير مركز الجودة بجامعة سوهاج، أن الدورة استمرت لمدة يومين بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم، وشارك بها ١٨ متدرب من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة، مضيفاً أن الدورة تضمنت التعريف بالخطوات والإجراءات المتبعة في عمليات المراجعة وأخلاقيات المراجع.

مفيش شبهة .. وفاة شاب أثناء نومة في سوهاج

توفي شاب في بداية عقدة الثالث إثناء نومة متأثرا بحالة اغماء وفقدان للوعي يعانى من تشنجات وحساسية على الصدر وتم نقل الجثة الى المستشفى.

بدأت الواقعة عندما تلقي اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من مأمور مركز جهينة بوصل المدعو" عمر ش ع ا"21 عام عامل ويقيم دائرة مركز جهينه الغربية " جثة هامدة " إلى المستشفي المركزي .

انتقل على الفور رئيس مباحث المركز وافادا كل من والدته "نجلاء خ ا ا " 44 عام ربة منزل و جدته لوالده " صديقه ع ا م" 87 عام ربة منزل، وعمه "أحمد ع ا م" 43 عام عامل ويقيمون بذات الناحية بأن المذكور معتاد المبيت بمنزل جدته الكائن بذات الناحية وحال نومه حدثت له حالة إغماء وفقدان للوعي وقاموا بنقله للمستشفي وأضافت الأولي بأن نجلها يعاني من حساسية الصدر وتشنجات عصبية ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك .

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدت إلي توقف بعضلة القلب ولا توجد شبهة جنائية وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.