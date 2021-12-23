/667816/مصر-تفوز-باستضافة-الدورة-الثانية-عشر-للمنتدى-الحضري-العالمي-في-عام-2024

أكد خالد الأبيض، سفير مصر لدى كينيا والمندوب الدائم لدى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" في نيروبي، أنه تم اختيار مصر لاستضافة الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي في عام 2024.

مصر تستضيف الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي

وأشار مندوب مصر الدائم لدى برنامج الهابيتات أن اختيار مصر لاستضافة المنتدى بالإجماع، والذي يعتبر من أكبر الفعاليات الدولية المعنية بمناقشة موضوعات التنمية الحضرية المستدامة، والذي جاءوفقًا للتوصية التي أصدرتها لجنة الاختيار بالبرنامج بمشاركة ممثلي عدد من الهيئات الأممية المعنية ومراجعتها لطلبات وملفات الاستضافة التي تقدمت بها عدد من الدول الأعضاء لتنظيم نفس الدورة من المنتدى.

المرة الأولى التي سينعقد فيها المنتدى في إحدى الدول الإفريقية

وأضاف أن هذه التوصية جاءت على ضوء ما تميز به الجانب الموضوعي للملف المصري، مبرزاً أنها ستكون المرة الأولى التي سينعقد فيها المنتدى في إحدى الدول الإفريقية منذ دورته الافتتاحية التي نظمها البرنامج بمقره في نيروبي في عام 2002، الأمر الذي سيمثل فرصة لاستعراض التطورات والتحديات الحضرية التي تشهدها الدول النامية وخاصة دول القارة الإفريقية.

الدورة الثانية عشرة للمنتدى

كما أوضح السفير المصري أن اختيار مصر لتنظيم الدورة الثانية عشرة للمنتدى وكما سبق استضافتها لفعالية يوم المدن العالمي بمدينة الأقصر في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى فوز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجائزة الهابيتات للتميز الحضري لعام 2021.

جاء ذلك تقديراً للطفرة والإنجازات التي تُحققها مصر في ملفات التنمية العمرانية والحضرية المستدامين وبناء المجتمعات العمرانية والمدن الذكية الجديدة وتوفير أماكن للسكن اللائق منخفض التكلفة وإعادة تأهيل وتطوير المناطق العشوائية، وذلك ضمن تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وخاصة الهدف الحادي عشر الذي يهدف لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.