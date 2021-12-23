/667817/تحسين-المجموع-نظام-تتيحه-التعليم-لمساعدة-طلاب-الشهادة-الإعدادية

خاطبت المديريات التعليمية جميع الإدارات التعليمية، صباح اليوم الخميس، للعمل على توجيه المدارس الاعداية لتجميع الطلبات المقدمة من طلاب الصف الثالث الاعدادي الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الماضي ويرغبون في دخول الامتحانات للشهادة العامة لتحسين المجاميع.

دوت الخليج

ونبهت المديريات المديريات التعليمية في خطابها، على الانتهاء سريعا من الكشوفات المقدمة حتى يتمكن الطالب من تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بدخول الامتحان قبل غلق الموقع ولن تقبل أي طلبات من أولياء الامور.

وطالبت المديريات التعليمية إعداد كشف موقع من المختصين بالمدرسة ومعتمد من مدير المدرسة ومختوم وتسلم الكشوف مجمعة من خلال المدارس مرفق بها الأوراق التالية: إفادة الحصول على الشهادة الاعدادية وخطاب بأن الطالب لم ينسق هذا العام وصورة من شهادة الميلاد المميكنة" لإدارة الاحصاء بالمديرية لتسجيلهم على الموقع.

ووجهت المديريات التعليمية، الإدارات، بإضافة طلاب المنازل على موقع المدرسة بعد التحقق من انطباق الشروط بمعرفة المختصين بالمدرسة وتحت مسئولية مدير المدرسة ويتم ادراجهم بكشوف 12 د قبل الاعتماد.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت الأنباء التي تداولت بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بوقف العمل بنظام التعاقد بالحصة بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2021-2022 ، مؤكدة أنه لا صحة لصدور قرار بوقف العمل بنظام التعاقد بالحصة بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي.

وانتشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بعض الشائعات التي تشير إلى صدور قرار بوقف العمل بنظام التعاقد بالحصة بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2021-2022،

العمل بنظام التعاقد بالحصة

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لصدور قرار بوقف العمل بنظام التعاقد بالحصة بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2021-2022، ولافتة إلى أنه لم يتم إصدار أي قرارات أو تعليمات في هذا الشأن، مُشددةً على استمرار العمل بنظام التعاقد بالحصة دون أي تغيير، وذلك طبقاً للشروط الواردة بالكتاب الدوري رقم 26 الصادر من الوزارة بتاريخ 20 سبتمبر 2021، بالإضافة إلى تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة.

وناشد المركز الأعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، مشيرة إلى أنه في حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني. ([email protected])