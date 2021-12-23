/667820/ختام-مهرجان-الأنشطة-الطلابية-بكلية-التربية-النوعية-جامعة-دمنهور

اختتمت اليوم جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، مهرجان الأنشطة الطلابية بكلية التربية النوعية بالنوبارية تحت إشراف الدكتور بهلول سالم قائم بعمل عميد كلية التربية النوعية .

ختام مهرجان الأنشطة الطلابية بكلية التربية النوعية جامعة دمنهور حيث إفتتاح هلال المهرجان 5 معارض للفنون التشكيلية والمطبوعات النسجية والتصميم الفني والمشغولات اليدوية وأشغال معدنية ومنسوجات وشمل المعرض أيضا مشغولات نحاسية ولوحات فنية . أوضح الدكتور عبد الحميد أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية والإهتمام بالطلاب المتميزين والمبدعين والعمل على إكتشاف مواهبهم بصورة مستمرة ، كما أشاد سيادته بالمشغولات والمعروضات التى طرحت بالمعرض متمنيا لهم مزيدا من التقدم والنجاح . جاء ذلك بحضور الدكتور مهندس ٱمين زينهم رئيس جهاز مدينة النوبارية والسيد المستشار السيد الفيل وكيل مجلس أمناء المدينة وعدد من الضيوف ، كما تعهد السيد الدكتور رئيس جهاز مدينة النوبارية بدعم الكلية وتخصيص مكان وسط مدينة النوبارية لإقامة معرض لبيع منتجات الطلاب لأهالى المدينة تشجيعا للطلاب وتعبيرا عن إعجابه الشديد بإبداعاتهم الفنية المتنوعة.

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