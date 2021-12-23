وزير الزراعة يلتقي السفير المجري بالقاهرة لبحث آفاق التعاون الزراعي بين البلدين

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ألتقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع اندراش كوفاكش سفير المجر بالقاهرة، حيث بحث معه نتائج زيارته الأخيرة لدولة المجر في الفترة من ٣٠ نوفمبر الي ٣ ديسمبر لحضور فعاليات قمة كوكب بودابست للتنمية المستدامة ٢٠٢١ وإقامة لقاءات ثنائية مع ممثلي الحكومة والقطاع الخاص المجري.

مصر تتخذ أساليب جدية لتفعيل ما تم الاتفاق عليه مع الجانب المجري

وأكد وزير الزراعة أن مصر تتخذ أساليب جدية لتفعيل ما تم الاتفاق عليه مع الجانب المجري وتحديدًا في مجال والبذور والمياه والتقاوي والانتاج الحيواني وكما أن هناك توجه سياسي لتعزيز العلاقات المصرية مع المجر وخاصة في مجال الزراعة والمياه.

وشهد اللقاء حضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة وبعض أعضاء السفارة المجرية بالقاهرة،

ومن جانبه أكد السفير المجري، اندراش كوفاكش، علي أن التنسيق في هذا الشأن سيكون علي أعلي مستوي لتحقيق تعاون مثمر بين الجانبين والاستفادة بالخبرات الفنية في قطاع الزراعة فى البلدين.

قمة كوكب بودابست للتنمية المستدامة

يذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد زار دولة المجر مؤخرًا، حيث حضر خلالها فعاليات قمة كوكب بودابست للتنمية المستدامة ٢٠٢١ وعقد لقاءات ثنائية مع المسؤولين هناك لبحث سبل التعاون بين البلدين في مختلف الأنشطة الزراعية.