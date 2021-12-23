«محدش كلمني ولا اعتذرلي»...ميما الشامي تعلن عدم مشاركتها بمسلسل «أبو العروسة 3»

/667808/محدش-كلمني-ولا-اعتذرليميما-الشامي-تعلن-عدم-مشاركتها-بمسلسل-أبو-العروسة-3

كشفت الفنانة ميما الشامي، ابتعادها عن المشاركة في الجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة»، مشيرة إلى امتناع مخرج أو منتج العمل عن محادثتها وتوضيح لها الأمر.

دوت الخليج يرصد سببب عدم مشاركة ميما الشامي في مسلسل «أبو العروسة 3»

وكتبت ميما الشامي، عبر خاصية ستوري، بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “أنا مش مشاركة في أبو العروسة الجزء الثالث، لأسباب لا يعلمها إلا الله، ومحدش كلمني، أو فهمي، أو اعتذرلي، ولما بعت للمؤلف اللي كنا بنتكلم عادي جدا وكتير أوي قبل التصوير، مردش عليا”.

وتابعت: “الشركة المنتجة ادتني حقوقي المتأخرة من كام شهر 8 أو 9، قبل ما يبدأ التصوير، وشكرا”.

وكان حقق مسلسل «أبو العروسة» الذي أدى بطولته قامة من من مبدعي الفن في مصر وهما الفنان سيد رجب والفنانة القديرة سوسن بدر، نجاحًا باهرًا واستطاع بجوه العائلي الدافئ الذي يعرض تفاصيل معيشة الطبقة المتوسطة، خطف قلوب الجماهير الأمر الذي جعل متابعي المسلسل في حرص دائم على معرفة أي جديد عن العمل.

موعد عرض أبو العروسة 3

وأعلن الفنان المصري سيد رجب بطل العمل عن موعد عرضه، حيث نشر البوستر الدعائي له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليه مشوقًا جمهوره قائلًا: "قريبًا هنشوف حكايات جديدة عن الأب المصري في أبو العروسة 3".

ومن المقرر عرض الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة من خلال إحدى المنصات الإلكترونية على عكس الجزئيين الأخريين، وتعد هذه المنصة إحدى المنصات الجديدة التي ستنطلق في نهاية هذا العام ليكون أبو العروسة بجزئه الجديد أول عمل يفتتح المنصة.

قصة مسلسل أبو العروسة

تدور قصة مسلسل «أبو العروسة» حول المشكلات المثارة داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.

أبطال مسلسل أبو العروسة

«أبو العروسة» بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، والمسلسل من إخراج كمال منصور، تأليف هاني كمال.