/667810/رئيس-سياحة-النواب-تهنئ-النادى-الأهلى-بلقب-السوبر-الإفريقى

تقدمت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بخالص التهنئة لبعثة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وجميع اللاعبين، والجهاز الفني بعد تحقيق لقب كأس السوبر الأفريقي والفوز الغالي على فريق الرجاء المغربى بركلات الترجيح .

دوت الخليج يرصد تهنئة نورا علي للنادي الأهلي بمناسبة فوزه بالسوبر الافريقي

تتويج الاهلب السوبر الأفريقي

وأشادت النائبة نورا على بالأداء الرائع والمشرف للاعبى النادى الأهلى والروح العالية لهم طوال المباراة والذى أثمر عن تحقيق بطولة جديدة لتاريخه وللرياضة المصرية التي تشهد طفرة حقيقية علي مختلف الأصعدة الرياضية بدعم غير مسبوق من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى للرياضة والرياضيين.

وتجدر الإشارة الى أن الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تشهد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

فلسفة مشروع القانون

ويرجع الحاده إلى هذا المشروع ، أنه نظراً لصدور القانون رقم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 اعتباراً من 1/7/2021 وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من تقديرات للإيرادات لمجابهة المصروفات المعتمدة تم إعداد مشروع القانون بأيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30/6/2021 إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، حيث يتوقع أن تحقق هذه النسبة من 2.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه من الفائض المرحل من هذه الأرصدة والذى يبلغ نحو 36 مليار جنيه لعدد 7000 صندوق وحساب.

ويهدف مشروع القانون إلى أيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30/6/2021 إلى الخزانة العامة للدولة لدعم الموازنة العامة للدولة.