/667814/تعرف-على-أرقام-محمد-شريف-مع-النادي-الأهلي

حقق النادي الأهلي لقب السوبر الأفريقي على حساب نادي الرجاء المغربي، بركلات الجزاء الترجيحية بعدما أنتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1، أمس الأربعاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما يعد محمد شريف مهاجم النادي الأهلي من أبرز نجوم الفريق الأحمر خلال الموسمين الأخرين، وذلك بعد تألقة الملفت واحرازه الأهداف الحاسمة في جميع البطولات سوء الموسم الماضي او الحالي مع الشياطين الحمر.

مشاركات محمد شريف

خاض محمد شريف مهاجم النادي الأهلي 69 مباراة مع القلعة الحمراء خلال مشاركتة في جميع البطولات.

أهداف محمد شريف

ساهم محمد شريف مهاجم النادي الأهلي فى اجراز العديد من الأهداف حيث أحرز 34 هدف، و10 أسيست خلال مشاركته، وهو الأند ضمن قاائمة هدافي الدوري المصري هذا الموسم بهدفين.

نتيجة مباراة الأهلي ضد الرجاء

وانتهى الشوط الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتقدم حميد أحداد للرجاء، بينما تعادل طاهر محمد طاهر بالهدف القاتل قبل نهاية المباراة بدقائق.

انتهى الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام الرجاء المغربي بالتعالدل الإيجابي 1/1، ضمن لقاء السوبر الأفريقي على ملعب "أحمد بن علي" في قطر.

وكان الشوط الأول مليئ بالإثارة وعدم التركيز من النادي الأهلي بسبب إصابة عمرو السولية لاعب الفريق قبل بداية المباراة. وشارك ياسر إبراهيم بدلاً للاعب خط الوسط. ويبدو أن هذا التغيير كان له مفعول السحر لفريق الرجاء وسيطر على بعض مجريات الشوط الأول، وجاء الهدف الأول بعد أخطاء دفاعية متكررة في أحداث الشوط الأول.

ولم يتمكن حمدي فتحي وأليو ديانج من السيطرة على مجريات الشوط الأول، ونجح الرجاء أن يسيطر على منطقة وسط الملعب بنجاح.

ولم يتغير الوضع كثيراً في الشوط الثاني، حيث طبق الرجاء اللعب على الهجمات المرتدة فيما حاول الأهلي أن يعدل النتيجة حتى سجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي في الدقيقة 90 بالوقت القاتل.

ودخل في الشوط الثاني كلاً من طاهر محمد ومحمد شريف و أحمد عبد القادر، وقاموا بتعديل الأداء نوعاً ماً حتى تعادل الأهلي، ليلجأ الفريقين لركلات الجزاء الترجيحية لتحديد الفائز بالسوبر الأفريقي.

وفيما يلي التشكيل الرسمي للأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، حسين الشحات