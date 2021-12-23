/667821/خالد-بدوي-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-عدم-البدء-فى-إنشاء-محكمة-الإبراهيمية

تقدم النائب الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه للمهندس مصطفى مدبولي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بشأن عدم البدء فى إنشاء محكمة الإبراهيمية.

محكمة الابراهيمية

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائب خالد بدوى بطلب إحاطة بشأن عدم انشاء محكمة الابراهيمية

وأوضح النائب خالد بدوي، فى طلب الإحاطة المقدم منه، أنه تلاحظ عدم إتخاذ إجراءات حيال قطعة الأرض المخصصة لإنشاء محكمة بمركز الابراهيمية بمحافظة الشرقية، لافتا إلى أن تزايد أعداد السكان يتناسب عكسيا مع قدرة المبني الحالي للمحكمة لاستيعاب خدمات لمواطين.

وتجدر الإشارة الى أن الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تشهد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

ويرجع الحاده إلى هذا المشروع ، أنه نظراً لصدور القانون رقم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 اعتباراً من 1/7/2021 وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من تقديرات للإيرادات لمجابهة المصروفات المعتمدة تم إعداد مشروع القانون بأيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30/6/2021 إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، حيث يتوقع أن تحقق هذه النسبة من 2.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه من الفائض المرحل من هذه الأرصدة والذى يبلغ نحو 36 مليار جنيه لعدد 7000 صندوق وحساب.

ويهدف مشروع القانون إلى أيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30/6/2021 إلى الخزانة العامة للدولة لدعم الموازنة العامة للدولة.