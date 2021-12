/667826/أمير-المصري-أفضل-مؤدي-تمثيلي-في-2021-ضمن-قائمة-The-Playlist-وGuardian

دوت الخليج يرصد نجاحات أمير المصري ضمن قائمة موقع The Playlist العالمي وموقع Guardian.

وشملت قائمة موقع The Playlist العالمي، لأفضل مؤدي تمثيلي في 2021، وشملت القائمة 24 نجمًا آخرين، من بينهم بن أفليك عن فيلم The Last Duel، بينيلوبي كروز عن فيلم The Lost Daughter وخواكين فينيكس عن فيلم C’mon C’mon.

أمير المصري أفضل ممثل ضمن قائمة موقع Guardian

واختار الناقد البريطاني الأشهر بيتر برادشو، أمير المصري، في مقال نشره عبر موقع The Guardian.

هذا وكشف الفنان الشاب أمير المصري، مشاركته في عمل درامي جديد، بعنوان «الحرب العالمية التانية» بالتعاون مع BBC، مشيرا إلى أنه يجسد أبطال حقيقين لازلوا على قيد الحياة حتى الأن.

وقال أمير المصري خلال لقائه، مع برنامج ET بالعربي: “ بشتغل على مسلسل اسمه الحرب العالمية التانية مع bbc، والقصة حقيقية وكل الابطال أشخاص حقيقية كانوا على قيد الحياة في الواقع، وهينزل إن شاء الله السنة الجاية”.

وتابع، كاشفا عن أعماله القادمة: “عندي مسلسل مع نيتفليكس، هينزل السنة الجاية في الصيف، وهيكون مسلسل تاريخي بريطاني”.

مير المصر يتألق في الحكاية الأولى من مسلسل نصيبي وقسمتك

وعُرضت مؤخرًا الحدوتة الأولى من المسلسل والتى تحمل اسم «النظارة البيضاء»، بطولة أمير المصرى، كارولين خليل، أحمد صيام، وأحمد حلاوة ومصطفى أبو سريع، وسماء إبراهيم، وإخراج عصام نصار، وتدور أحداث القصة في إطار درامي تشويقي .

واعتمد الجزأ الرابع من مسلسل الحكايات القصيرة «نصيبي وقسمتك» على الحكايات التي تخص الرجال، عكس الأجزاء السابقة التي اهتمت بشكل كبير بمشاكل الفتيات والسيدات داخل مجتمعاتنا.

وتتناول الحكاية قصة شاب مصري يعود من أمريكا بعد 7 سنوات، ليخترع نظارة بيضاء تكشف له مشاعر الأخرين وكذب المحيطين به، وتتصاعد الأحداث عندما يرى الأشياء على حقيقتها.

أمير المصري في طريقه للعالمية

وعلى الصعيد العالمي يستكمل أمير المصري تصوير مسلسل Rogue Heroes في بريطانيا، بينما يُعرض أحدث أعماله البريطانية مسلسلThe One على منصة نتفلكس والذي يقوم فيه بدور بنجامين "بن" الذي يعمل في شركة أدوية ونتابع قصته مع صديقه جميس وصديقته ريبيكا التي دائما يعتبرها أكثر من مجرد صديقة.