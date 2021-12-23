/667827/تفاصيل-ضبط-أكاديمية-لتعليم-مهنة-التمريض-بدون-ترخيص-بالبحيرة

قام جهاز حماية المستهلك بالبحيرة برئاسة اللواء أحمد الحسينى بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام برئاسة عمر لبيب بحملة رقابية مكبرة.

وأسفرت عن ضبط اكاديمية طبية بناحية دمنهور لتعليم وتدريب التمريض والعلاج الطبيعى والتحاليل الطبية بدون ترخيص وتقوم بوضع اعلانات مضللة على صفحات التواصل الاجتماعى وتتقاضى من الطالب للدورة التدريبية الواحدة مبلغ 7500 جنيه ومدتها عدة شهور وتوهم الطلبة بحصولهم على شهادات معتمدة حكومية لتعليم مهنة التمريض والعلوم الطبية واثناء الضبط تبين تواجد عدد 95 طالب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و تم التحفظ على 13 كتاب متنوع لتعليم التمريض للطلبة، دليل الإسعافات الاولية + أساسيات التمريض + فارما كولوجى+ الفسيولوجى + التمريض الباطنى والجراحى+ تمريض الطوارىء والرعاية الحرجة+ الميكروبيولوجى والطفيليات.

تفاصيل ضبط أكاديمية لتعليم مهنة التمريض بدون ترخيص بالبحيرة

بالإضافة إلى ضبط عدد 3 كشف للحضور والانصراف للطلبة بعدد 14 ورقة، وضبط 40 ورقة اعلان عن نشاط الاكاديمية - جهاز قياس سكر الدم - علبة شرايط تحليل سكر مفتوحة - 132 سرنجة 3 مل داخل علبة كرتون مفتوحة - 170 كانيولا داخل عدد 2 اثنين علبة - جهاز ضغط زئبقى و سماعة طبيب - 2 ترمومتر لقياس درجة الحرارة وترمومتر رقمى لقياس الحرارة - 2 انبوبة بلاستيكية تستخدم فى اغراض طبية - 95 كارنيه دراسي مدون علية لطلبة للفرقة الاولى والثانية لعام 2021/ 2022.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

لعدم الإنضباط الإداري.. إحالة ٣٤٥ موظف بـ ٧ منشآت حكومية للتحقيق بالبحيرة

على جانب أخر نفذت إدارة الرقابة والمتابعة بالبحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابو حمص بعمل حملات تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية .

حيث تم المرور على ٧ منشآت حكومية بنطاق ابوحمص لمتابعة الانضباط الإداري وإلتزام جميع العاملين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، وشملت الحمله المرور على مستشفي دكتور حمدي الطباخ المركزي - مستشفي التخصصي للأطفال بدمسنا - وحدة أنور المفتي الصحية - وحدة صحة الأسرة بالجرادات - المركز الطبي الحضري - مركز صحة الأسرة بدمسنا - مدرسة أنور المفتي للتعليم الأساسي.

وأسفرت الحملة عن رصد ١٣٤ حالة ترك عمل دون سند قانوني بـ ٤ منشآت حكومية، كما تم رصد ٢١١ حالة غياب دون سند قانوني بـ ٧ منشآت .

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، وكذا التأكد من حصول جميع العاملين على العقار المضاد لفيروس كورونا المستجد والإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية .