/667829/الثعبان-القاتل--مصرع-رضيعة-عامان-في-سوهاج

دائما ما نشاهد الثعابين تقطن في بعض المنازل الريفية خلف الجدران بعيدا عن أعين الناس، وعندما تسنح لها الفرصة تخرج لتأكل وتشرب وربما يكون شرابها دمم الانسان، أو الطيور أو بعض الحيوانات داخل تلك المنازل.

ولقيت طفلة رضيعه لم يتجاوز عمرها عامان اليوم مصرعها متأثرة بلدغ ثعبان داخل المنزل الذى تقطن به بناحية مركز جرجا، وتم نقلها على الفور الى مستشفى جرجا العام، ولكنها فارق الحياة في طريقها الى المستشفى.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من العميد مصطفى رفيق، مأمور شرطة مركز جرجا، بدخول طفلة الى مستشفى جرجا العام جثة هامدة ادعاء لدغ ثعبان.

وانتقل على الفور الرائد هيثم الحجيري، رئيس مباحث شرطة مركز جرجا، وتبين دخول الطفلة "هالة ا " عامان، الى مستشفى جرجا العام، جثة هامدة و تقيم بدائرة المركز، ادعاء لدغ ثعبان، وبسؤال والدها المدعو "السيد م ا ا " 28 عام عامل ويقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء لهو نجلته سابقة الذكر بالمنزل لدغها ثعبان مما أدي لوفاتها ونفي الشبهة الجنائي.

وبتوقيع الكشف الطبي علي لجثة الطفلة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائي في الحادث وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

بيصحوه لقيوة ميت في سوهاج

على جانب اخر توفي شاب في بداية عقدة الثالث إثناء نومة متأثرا بحالة اغماء وفقدان للوعي يعانى من تشنجات وحساسية على الصدر وتم نقل الجثة الى المستشفى.

انتقل على الفور رئيس مباحث المركز وافادا كل من والدته "نجلاء خ ا ا " 44 عام ربة منزل و جدته لوالده " صديقه ع ا م" 87 عام ربة منزل، وعمه "أحمد ع ا م" 43 عام عامل ويقيمون بذات الناحية بأن المذكور معتاد المبيت بمنزل جدته الكائن بذات الناحية وحال نومه حدثت له حالة إغماء وفقدان للوعي وقاموا بنقله للمستشفي وأضافت الأولي بأن نجلها يعاني من حساسية الصدر وتشنجات عصبية ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك .

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدت إلي توقف بعضلة القلب ولا توجد شبهة جنائية وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

وفاة مُسن أثناء جلوسه على أريكة أمام منزلة في سوهاج

على جانب اخر ايضا دخل مُسن الى مستشفى طما المركزي شمال محافظة سوهاج "جثة هامدة" وبها سحجه بالوجه ونزيف من الأنف، ويقيم بدائرة المركز وتم ابلاغ الشرطة بالواقعة.

انتقل على الفور الرائد احمد تعيلب، رئيس مباحث الركز والفريق المعاون لة، وبسؤال شقيقه المدعو /"علي ع ف ع" 64 عام عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء جلوس شقيقه علي أريكه أمام المنزل سقط أرضاً وحدثت اصابته وقام بنقله للمستشفى إلا أنه توفي، وأضاف بأن شقيقه المذكور يعاني من أمراض بالقلب ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " أزمة قلبيه " ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.