/667833/ورشة-عمل-لطلاب-المستوى-الخامس-في-برنامج-الصيدلة-الإكلينيكية-بجامعة-سوهاج

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات ورشة العمل التي نظمتها كليتي الصيدلة والطب البشري بالجامعة، لتدريس الجانب العملي لطلاب المستوى الخامس لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى الجامعي، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم.

كان ذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور مجدي القاضي القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتور أسامة رشاد القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، والدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي، والدكتور محمد صلاح وكيل كلية الصيدلة للتعليم والطلاب، والدكتور ممدوح فوزي منسق برنامج الصيدلة الإكلينيكية، ولفيف من أعضاء مجلس إدارة البرنامج.

وخلال اللقاء أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، على أهمية التعاون البحثي بين الكليتين فيما يخص الأبحاث الإكلينيكية الصيدلية، وكذلك الإسراع في بدء التدريب العملي لطلاب المستوى الخامس ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى الجامعي القديم، للاستعانة بهم في المستشفى الجامعي الجديد، ليكونوا بمثابة نواة لاكتمال المنظومة الطبية السليمة بجناحيها الطبي والصيدلي، وتعظيم الاستفادة القصوى من الدواء والحفاظ عليه من الهدر. كما أكد عبد الخالق، على ضرورة التوسع في الكليات المتوافقة مع احتياجات العصر، تنفيذاََ لتوجهات الدولة في التوجه بالعمل نحو الكليات العملية الحديثة منها تكنولوجيا المعلومات، والحوسبة، والذكاء الاصطناعي والنانوتكنولوجي ومصائد الأسماك وغيرها، داعياً إلى رفع مستوى الخريجين وإكسابهم مهارات إضافية مميزة، ليصبحوا خريجين أصحاب مواصفات تنافسية في سوق العمل المحلي والعالمي.

ومن جانبه قال الدكتور مجدي القاضي، أن الاجتماع تناول تنسيق العمل بين كليتي الصيدلة والطب البشري، فيما يخص استقبال طلاب المستوي الخامس لبرنامج "الصيدلة الإكلينيكية" للدراسة العملية بمستشفي سوهاج الجامعي، وكذلك التنسيق بين رؤساء الأقسام المعنية بكلية الطب البشري و قسم الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية فيما يتعلق بتدريس المقررات الخاصة بكلية الطب لطلاب المستوي الخامس ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية.

وفاة مُسن أثناء جلوسه على أريكة أمام منزلة في سوهاج

على جانب اخر دخل مُسن الى مستشفى طما المركزي شمال محافظة سوهاج "جثة هامدة" وبها سحجه بالوجه ونزيف من الأنف، ويقيم بدائرة المركز وتم ابلاغ الشرطة بالواقعة.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من العميد وائل منصور، مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوصول المدعو " ا ع " 60عام عامل الى مستشفى طما المركزي "جثة هامدة" ويقيم بناحية دائرة مركز طما وبه إصابات سحجه بالوجه ونزيف من الأنف.