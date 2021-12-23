/667836/منها-الموافقة-على-شروط-العمرة-تعرف-على-قرارات-مجلس-الوزراء-اليوم

أعلن مجلس الوزراء، منذ قليل، في بيان له موافقته على عدة قرارات أتخذها الرئيس السيسي، خلال الساعات القليلة الماضية، والتي تشمل عددا من المحافظات.

دوت الخليج ينشر القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء وهي كالتالي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة خاصة بمساحة 4933.22 فدان، بناحية جرجوب، محافظة مطروح، وذلك لاستخدامها فى إقامة ميناء تجاري.

كما أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 11.9 فدان، ناحية أبو الريش قبلى، محافظة أسوان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها فى إقامة مشروع محطة معالجة صرف صحى.

وأيضًا الموافقة على تفويض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى التوقيع على تجديد اتفاقية الحكومة المصرية مع شركة "ميكروسوفت"، وعقد الدعم الفنى الموحد للحكومة، وذلك لتوفير رُخص البرامج للحكومة المصرية، وهو ما يأتى فى إطار تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمى فى عدد من القطاعات، مشيرًا إلى إصدار عملة متداولة فئة الجنيه الواحد بمناسبة الاحتفال بمرور 70 عاماً على عيد الشرطة، تخليداً لذكرى المناسبة المحتفى بها.

اعتماد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 20/12/2021 بشأن الإسناد المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 62 مشروعا، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار، كما اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، والخاصة بعدد 30 منازعة.

وأشار البيان أن مجلس الوزراء محاضر التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والتى تضمنت 42 طلب تصالح، كما وافق على الاشتراطات الخاصة بموسم العمرة لأشهر: رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وذلك لكل من المعتمر ولشركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة، وذلك بعد قرار المملكة العربية السعودية ببدء استقبال المعتمرين المصريين، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

وتابع: موافقة المجلس على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (50) بتاريخ 19/12/2021، وأيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ وذلك لاستخدامها في إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود.

واختتم: الموافقة على مشروع القرار المعروض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين ( أ )، و(ب)، طبقا لحكم المادة (١١) من قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الاستثمارية، وفي هذا الصدد استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار شروط وضوابط الحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية) للمشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد قائمة بالمشروعات التي تستفيد من هذه الموافقة الواحدة من قبل جميع الوزرات، بالتنسيق مع هيئة الاستثمار.