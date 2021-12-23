/667840/اختيار-القاهرة-لاستضافة-الدورة-الثانية-عشرة-للمنتدى-الحضري-العالمي-2024
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى إعلان اختيار القاهرة لاستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF 12) خلال عام 2024.
دوت الخليج
رئيس الوزراء يشيد بإعلان اختيار القاهرة لاستضافة المنتدى الحضري العالمي 2024
وأشاد رئيس الوزراء بقرار برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) باختيار مصر لعقد المنتدى للمرة الأولى في بلد إفريقي منذ انعقاده في نيروبي عام 2002.
وأثنى الدكتور مصطفى مدبولي على الجهود الكبيرة المبذولة من كل من وزراء : الخارجية والتنمية المحلية والإسكان، من أجل استضافة مصر لهذا المنتدى العالمي الهام، موجها لهم الشكر.
المنتدى الحضري العالمي 2024
وقال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: إنه سيتم عقد المنتدي الحضري العالمي الثاني عشر بالشراكة بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تحت اشراف رئاسة مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية، مشيرا إلى تأكيد رئيس الوزراء على ضرورة الاستعداد على أعلى مستوى لهذا الحدث الهام الذى يحضره العديد من مسئولي دول العالم.
وتأسس المنتدى الحضري العالمي في عام 2001، وهو التجمع الأول في العالم لمناقشة القضايا الحضرية، حيث يبحث المنتدى تأثير التحضر السريع وانعكاساته على السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المجتمعات والمدن والبلدان، ويتم عقد المؤتمر بشكل دوري كل عامين، ويستقطب مجموعة واسعة من الخبراء من خلفيات مختلفة.
ومن المتوقع أن يضم المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر أكثر من 20000 مشارك من أكثر من 150 دولة، وستتم مناقشة موضوعات مهمة بما في ذلك المرونة الشاملة ورأس المال البشري وإدارة الموارد والصحة والتعليم والثقافة والتنقل والبيانات وغير ذلك.
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