/667825/اكتشاف-الموسم-العثور-على-جنين-ديناصور-عمره-66-مليون-سنة

نعرف دائما أن الديناصورات أنقرضت منذ ملايين السنوات، و أنها لم تعد موجودة بالمرة، و حتي اثار الديناصورات و هياكلها ليس لها أي وجود، و لكن علي غير المتوقع من ساعات قليلة ضجت جميع المواقع الاخبارية العالمية و ذلك بعد اكتشاف الصين لجنين ديناصور وجدوه محفوظ داخل بيضة متحجرة و اكتشفوا أنها ترجع الي 66 مليون سنة ماضية وفقا لموقع "بي بي سي".

و يرصد لكم موقع دوت الخليج التفاصيل الكاملة عن هذا الموضوع في السطور الاتية.

معلومات عن جنين الديناصور المكتشف

يبلغ الديناصور 27" سم" و ذلك من الرأس إلى الذيل، ويقع الجنين داخل بيضة بطول "6.7" بوصة وهو موجود فى متحف لتاريخ الطبيعة موجود في الصين.

و أشار الباحثون أن البيضة ربما تكون قد حفظت بفعل الانهيار الطيني المفاجئ الذي قام بدفنها، و كان ذلك السبب لعدم العثور عليها كل هذا الوقت، و لحمايتها من عوامل الانهيار و عوامل الانهيار.

الديناصور «Baby Yingliang»

و قام العلماء بتلقيب الجنين «Baby Yingliang»، وقالوا انه محفوظ بشكل تام و يستعد للفقس من بيضته، وذلك تماما مثل الدجاجة.

و قد تم اكتشاف هذا الجنين في منطقة تسمي “جانزهو” في جنوب الصين، و قام الباحثون بتقدير عمر الجنين و الذي لا يقل عن 66 مليون سنة، كما صنفوه أنه ينتمي الي أنواع من الديناصورات ذوات المنقار عديمة الأسنان.

و أردف الباحث الدكتور “فيون وايسوم ما”و ذلك لوكالة الأنباء الفرنسية: «انه أفضل جنين ديناصور تم العثور عليه في التاريخ».

وأضاف الدكتور : «هذا الاكتشاف أعطى الباحثين فهماً أكبر للعلاقة بين الديناصورات والطيور الحديثة و تظهر الحفرية أن الجنين كان فى وضع ملتف يُعرف بأسم “الثنى”، وهو سلوك تمت مشاهدته فى الطيور و ذلك قبل وقت قصير من فقسها».

كما أوضح قائلا: «هذا السلوك يشير الي أن هذه السلوكيات في الطيور الحديثة نشأ أولا بين أسلافها الماضية من الديناصورات». كما قام عالم الأحافير بكتابة مقال قائلا: « أي بقايا و اثار الكائنات الحية من الحيوانات التي عاشت في العصور الجيولوجية الماضية و حفظت في باطن الأرض».

جنين الديناصور علي وشك الفقس

و قام البروفيسور ستيف بروسات، والذي كان أيضا جزءا من فريق الباحثين علي عذا الأمر بالتعليق علي «تويتر» قائلا: «الجنين كان علي وشك الفقس و انه أحد أحافير الديناصورات المذهلة التي شوهدت علي الاطلاق».