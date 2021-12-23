/667830/نائب-التنسيقية-يحاسب-وزير-التعليم-كيف-يحصل-مدير-مدرسة-علي-٥٠-الف-جنيه-في-الشهر-ايه-امكانياته

تقدم النائب محمد إسماعيل بطلب الإحاطة موجها للسيد وزير التربية والتعليم بشأن سياسات إدارة مدارس ٣٠ يونيو حيث انه في يوم ٢٨ اكتوبر ۲۰۲۱ ، تم تكليف مدير تنفيذي لمدرسة المنارة أحدى مدارس 30 يونيو، وتم عمل إقرار استلام عمل له في ذات التاريخ براتب يصل إلى 50 ألف جنية.

ونوه ان ذلك يأتي دون أي أعلانات أو مسابقات لوظيفة المدير التنفيذي و تم التعاقد بالأمر المباشر على الرغم من أن مرتب المدير التنفيذي السابق كان ١٢,٥ الف جنيه . علما بأنه كان يعمل كمدرب في المملكة العربية السعودية وهو حاصل على ليسانس آداب انجليزي جامعة بنها خریج ۲۰۰۹، ومواليد ١٩٨٠، وعمل كمدرس في مدرسة جيت واي من ٢٠١٨ حتی ۲۰۲۱ مما ينفى عامل الخبرة في إدارة المدارس بالإضافة الي عدم إقرار أي زيادات للمدرسين بالمدرسة.

نائب التنسيقية يحاسب وزير التعليم: كيف يحصل مدير مدرسة علي ٥٠ الق جنيه في الشهر «ايه امكانياته»

وكذلك تم منع مدير الموارد البشرية الذي يعمل بالمدرسة منذ ٢٠١٦ من دخول المدرسة بالمخالفة للقانون و دون أي سند بالإضافة من أن عقد المدير التنفيذي غير موجود بإدارة الموارد البشرية بالمدرسة منذ توقيعه. وطالب النائب محمد اسماعيل بأحالة طلب الأحاطة لمناقشة في اللجنة المختصة لبحث آلية التعينات بمدارس 30 يونيو و وضع حلول لتلك المشكلة.

هذا وأجرت لجنة النقل و الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد زيارة تفقدية لهيئة قناة السويس في أول زيارة خارجية رسمية للجنة وذلك في إطار دراسة المقترح برغبة المقدم من النائبين محمد عزمي ومحمود القط أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لإنشاء المجلس الأعلى لسلامة النقل في مصر.

محور تنمية قناة السويس

بدأت الزيارة بلقاء الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الذي استعرض نشاط الهيئة وتعاملها مع التحديات المختلفة مثل جائحة كورونا والرؤية المستقبلية للهيئة.

وأشار عضو التنسيقية إلى الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس، موضحاً أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتابع نشاط الهيئة باهتمام خاص، نظرا للأهمية الخاصة لقناة السويس لدى المصريين وناقش رئيس الهيئة في التحديات التي تواجه قناة السويس، منها عودة حركة التجارة وما تم تنفيذه من تكليفات الرئيس لتكون القناة دائما على أتم استعداد لمواكبة التطور العالمي.

وجه أعضاء اللجنة الشكر لرئيس الهيئة و جميع العاملين على ما يبذلونه من جهد لتظل قناة السويس شريان مائي حيوي يربط الشمال بالجنوب.