/667831/أميرة-أبوشقة-تطالب-بتخصيص-يوم-وطني-للإحتفال-بـ-حياة-كريمة

طالبت النائبة أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب، بتنظيم احتفاليه كبري بمناسبة قرب انتهاء المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ، التي أطلقها الرئيس السيسي، لتنميه الريف المصري مؤكدة بأن ماتحقق في الصعيد والريف إنجاز غير مسبوق تستحق أن تكون لها احتفاليه وتخصص لها يوم عيد ومناسبة قوميه ووطنيه نفخر بها أمام العالم وأمام الأجيال القادمة ، لتظل المبادرة الانسانيه خالدة في سجلات التاريخ ولتظل علامه فارقه بين مرحلة الظلام ومرحلة النور والتعمير والبناء .

دوت الخليج يرصد مطالبة أميرة أبو شقة بتخصيص يوم للاحتفال بالمبادرة الوطنية حياة كريمة

حياة كريمة

واضافت أبوشقة أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هي أضخم مشروع تنموي في العالم وأكبر مُبادرة إنسانية في التاريخ الحديث ، وساهمت في تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وساهمت في مرحلتها الأولي في تغيير وجه الحياة في الريف والصعيد ككل وكذلك في القضاء على الفقر والبطالة والتسرب من التعليم وتوفير الخدمات الصحيه والتعليميه وغيرها من الإنجازات لابد أن تكون لها تقدير من المصريين ويردوا الجميل للرئيس السيسي الرئيس الإنسان ، بإطلاقه هذا المبادرة الانسانيه التي عملت علي تخفيف الأعباء على اهالينا في الريف المصري .

وشددت ابوشقة مايتحقق من إنجازات علي أرض الدولة المصري في سنوات معدودة كان يحتاج الي عشرات السنين ، وان قطار الانجازات لايقف وماضي في سبيل تحقيق التنمية الحقيقه في حياة أفضل لكل المصريين

يذكر أن مبادرة “حياة كريمة” أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير 2019، ثم تحولت إلى مشروع قومي في مطلع العام الجاري 2021، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا فى التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لتشمل ١٥٠٠ قرية في نطاق ٥٠ مركز و مدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها ١٨ مليون مواطن، وبتكلفة ٥٠٠ مليار جنيه، ذلك بالاضافة الي عدد ٤٠٠ قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة" في إطار مخطط الدولة.